Reintegro en supermercados Banco Nación: quiénes pueden ahorrar $84.000 con MODO y BNA+

El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que ayuda a reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+ , los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.

Reintegro del Banco Nación en supermercados: cómo aprovechar hasta $96.000 con MODO y BNA+

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La promoción se mantiene vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y, con los 7 miércoles disponibles , permite acumular hasta $84.000 por persona , realizando compras presenciales y online con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.

El beneficio del Banco Nación se aplica todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026 , con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana en consumos dentro del rubro alimentos.

Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación , abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ y escaneando el QR . No aplica para pagos con saldo en cuenta.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la compra.

Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran

Carrefour

Diarco

Josimar

Toledo

Granja Benedetti

Super A

Libertad

Maxiconsumo

En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a los siguientes comercios

Carrefour

Átomo

BlowMax

Maxiconsumo

Libertad

Granja Benedetti

Carnes de Mi Campo

Supermercado BNA+

Cuánto hay que gastar para alcanzar el reintegro máximo y cómo sumar hasta $84.000

Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar consumos de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total. Con 7 miércoles disponibles dentro del período vigente, una persona puede acumular hasta $84.000 en reintegros si alcanza el tope en cada jornada.

En hogares con dos personas que tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite alcanzar hasta $168.000 en devoluciones, siempre respetando las condiciones del beneficio.