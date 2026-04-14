Reintegro en supermercados Banco Nación: quiénes pueden ahorrar $84.000 con MODO y BNA+

El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que ayuda a reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
El Banco Nación mantiene el reintegro del 30% con MODO y BNA+ en supermercados con tope de $12.000 por semana y vigencia hasta mayo.
El Banco Nación continúa en 2026 con el beneficio que ayuda a reducir el gasto en alimentos. A través de MODO y la app BNA+, los usuarios pueden acceder a un reintegro del 30% en supermercados y mayoristas adheridos en todo el país.
La promoción se mantiene vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y, con los 7 miércoles disponibles, permite acumular hasta $84.000 por persona, realizando compras presenciales y online con tarjetas de crédito del banco en un solo pago.
El beneficio del Banco Nación se aplica todos los miércoles hasta el 31 de mayo de 2026, con un reintegro del 30% y un tope de $12.000 por cliente por semana en consumos dentro del rubro alimentos.
Para acceder al reintegro, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación, abonando exclusivamente a través de MODO desde la app BNA+ y escaneando el QR. No aplica para pagos con saldo en cuenta.
El reintegro se acredita dentro de los 30 días en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó la compra.
Entre los supermercados y mayoristas adheridos a nivel nacional se encuentran
En la provincia de Mendoza, el beneficio alcanza a los siguientes comercios
Para obtener el reintegro máximo semanal de $12.000, es necesario realizar consumos de $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio cubre el 30% del total. Con 7 miércoles disponibles dentro del período vigente, una persona puede acumular hasta $84.000 en reintegros si alcanza el tope en cada jornada.
En hogares con dos personas que tengan cuenta BNA+, el ahorro puede duplicarse. Cada titular puede utilizar su propia tarjeta del Banco Nación y pagar con MODO, lo que permite alcanzar hasta $168.000 en devoluciones, siempre respetando las condiciones del beneficio.