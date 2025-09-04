4 de septiembre de 2025 - 09:45

Pensiones PUAM de ANSES con aumento: cuándo cobran los $326.221,74

ANSES actualizó las pensiones para adultos mayores. Conocé los requisitos, el aumento real y cómo será el calendario de pagos de septiembre.

Las fechas de pago de septiembre dependen de la terminación del DNI de cada titular.

Las fechas de pago de septiembre dependen de la terminación del DNI de cada titular.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2025 la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $326.221,74, monto que se compone de un haber con aumento de $256.221,74 más un bono adicional de $70.000.

Leé además

Pese a que avanzan las auditorías, a la fecha no se sabe cuántas son las pensiones que se han suspendido en Mendoza. | Foto: Los Andes

Discapacidad en Mendoza: citaron a 43.500 personas para demostrar su situación

Por Verónica De Vita
Mantener la documentación médica y personal en orden es clave para evitar suspensiones y asegurar la continuidad del beneficio.

Pensiones por discapacidad: qué hacer ante la suspensión del beneficio y cuándo se cobran en septiembre

Por Redacción Economía

Sin embargo, debido a que el bono permanece congelado desde marzo de 2024, el incremento real para los beneficiarios es de apenas 1,49%, muy por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aumento pensión no contributiva, ANSES.jpg
Los beneficiarios recibir&aacute;n el haber mensual ajustado seg&uacute;n la movilidad

Los beneficiarios recibirán el haber mensual ajustado según la movilidad

Pensiones PUAM en septiembre

La PUAM es un beneficio previsional creado en 2016 y gestionado por ANSES, pensado para personas de 65 años o más que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para una jubilación ordinaria.

Entre sus requisitos principales se encuentran: no cobrar otra pensión ni prestación contributiva, acreditar residencia en el país y, en el caso de extranjeros, demostrar al menos 20 años de residencia en Argentina.

Para septiembre de 2025, el haber mensual de la PUAM es de $256.221,74, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $326.221,74.

El haber equivale al 80% de la jubilación mínima y se ajusta automáticamente cada mes de acuerdo con la movilidad establecida para el resto de los haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Además, quienes acceden a esta prestación cobran asignaciones familiares y cuentan con cobertura médica de PAMI.

Nueva denuncia contra el PAMI: paga cinco veces más caros los lentes para cirugías
El bono extraordinario se mantiene congelado desde marzo de 2024, impactando en el aumento real.

El bono extraordinario se mantiene congelado desde marzo de 2024, impactando en el aumento real.

Calendario de pago de pensiones PUAM en septiembre

ANSES informó el cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondiente a septiembre de 2025. Las fechas se organizaron según la terminación del número de documento:

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

  • Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

  • Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

  • Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

  • Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Qué pasa tras el fin de la moratoria previsional

El 23 de marzo de 2025 venció la última moratoria previsional, lo que dejó a la PUAM como la única alternativa para quienes cumplen 65 años sin los aportes suficientes.

Aunque el Congreso sancionó una prórroga, la medida fue vetada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 534/2025. Para revertir el veto, los legisladores deben insistir con su tratamiento y alcanzar una mayoría especial en ambas cámaras, algo que hasta el momento no ocurrió.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se permite un máximo de tres unidades por producto al año y envíos de hasta USD 3.000.

Electrodomésticos de Tierra del Fuego sin impuestos: cómo comprar y qué provincias tienen envío

Por Melisa Sbrocco
cuanto gana un repositor de supermercado en argentina en septiembre 2025

Cuánto gana un repositor de supermercado en Argentina en septiembre 2025

Por Redacción Economía
Por una nueva disposición de ARCA, los argentinos ya no están obligados a informar operaciones con el exterior.

Qué cambia con la eliminación del régimen de información de ARCA para operaciones con el exterior

Por Redacción Economía
Carrefour compró las 16 sucursales de Super A en Mendoza y las transformará en Carrefour Express a partir de septiembre.

Confirmado: Carrefour comprará una cadena de supermercados mendocinos para expandirse en la provincia

Por Redacción Economía