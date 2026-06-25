Supermercados lanzan ofertas de televisores con descuentos de hasta 52%: cuáles son y dónde conseguirlos

Carrefour y ChangoMás continúan con sus promociones de televisores con modelos desde 24 hasta 75 pulgadas, con tecnología 4K, QLED y OLED.

Conviene verificar el stock de los televisores antes de ir al local.

Con el Mundial 2026 en juego, los supermercados continúan moviendo el mercado ante la fiebre futbolera. Carrefour y ChangoMás presentan televisores con descuentos que llegan al 52% en modelos de distintos tamaños y tecnologías, más opciones de financiación en cuotas que lo hacen accesible.

Las promociones abarcan desde pantallas de 24 pulgadas para ambientes chicos hasta modelos de 75 pulgadas con resolución 4K y tecnología QLED u OLED. Las marcas incluyen Samsung, LG, Philips, Noblex, Hyundai, BGH, Hisense y RCA, entre otras. Y el factor que más llama la atención no es solo el porcentaje de descuento: es que varios modelos se pueden llevar en 12 cuotas sin interés según el medio de pago.

televisores en oferta Un detalle a tener en cuenta: la disponibilidad de los productos puede variar según la sucursal o la tienda online. WEB Lo que ofrece Carrefour: las ofertas van desde menos de $182.000 hasta pantallas premium En el extremo más accesible aparece el televisor LED Noblex DB24X4000PI de 24 pulgadas a $181.499, con una rebaja del 17%.

aparece el de a con una rebaja del 17%. En el segmento intermedio, el Smart TV Hyundai de 43 pulgadas Full HD con Android TV se consigue a $403.999 con un descuento del 52%, el más alto registrado en toda la campaña.

el Full HD con Android TV se consigue a con un descuento del 52%, el más alto registrado en toda la campaña. Para quienes buscan resolución 4K, está el Smart TV BGH de 50 pulgadas con tecnología 4K UHD y Google TV a $659.999, con una rebaja del 41%.

está el con UHD y Google TV a con una rebaja del 41%. Y en la gama alta, el Samsung QLED de 55 pulgadas aparece a $1.103.999, con tecnología de puntos cuánticos que mejora la reproducción de colores y el nivel de brillo.

el aparece a con tecnología de puntos cuánticos que mejora la reproducción de colores y el nivel de brillo. El tope de la propuesta es el Samsung Crystal UHD de 75 pulgadas a $2.279.999 con resolución 4K. ChangoMás: el foco está puesto en la financiación En el segmento de entrada aparece el Smart TV RCA de 32 pulgadas HD a $339.999, con funciones inteligentes y un tamaño que funciona bien en habitaciones o cocinas.

a con funciones inteligentes y un tamaño que funciona bien en habitaciones o cocinas. El Samsung Smart TV de 32 pulgadas HD a $409.999 es otra opción en ese rango, con conectividad para aplicaciones de streaming y un formato versátil para ambientes de dimensiones medianas. La financiación en hasta 12 cuotas sin interés es el elemento que cambia el análisis: permite acceder a modelos más completos sin necesidad de desembolsar el total al momento de la compra.