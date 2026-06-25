Turismo en mayo: creció un 17,8% la llegada de turistas, pero cayó fuertemente la salida de argentinos

La cantidad de argentinos que viajó al exterior cayó con fuerza en mayo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ), durante ese mes salieron del país 1.122.100 personas, un 14,6% menos que en el mismo período de 2025 , en un contexto de desaceleración del turismo emisivo .

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Al mismo tiempo, el turismo receptivo mostró una gran mejora en los gráficos. En mayo ingresaron al país 675.100 personas, un 17,8% más que un año antes (379.900 turistas y 295.300 excursionistas), aunque ese crecimiento no alcanzó para revertir el déficit entre quienes entran y quienes salen de Argentina.

Los datos corresponden a la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) difundida por el INDEC. Del total de argentinos que cruzaron las fronteras, 661.900 fueron turistas que pasaron al menos una noche fuera del país, mientras que 460.200 fueron excursionistas.

El informe muestra un incremento del número de personas que ingresaron al país y una disminución de las que salieron. Sin embargo, el saldo de mayo volvió a ser negativo en 446.900 personas .

La tendencia continúa siendo marcada: desde enero, la brecha entre el turismo receptivo y emisivo muestra una desaceleración, aunque todavía no es suficiente para lograr anotar un saldo positivo. Esto, a su vez, genera un menor ingreso de divisas para el país.

El período enero-mayo cerró con un ingreso de 2.568.700 extranjeros y una salida de 5.881.700 turistas, por lo que el saldo total fue de 3.312.900 personas menos que en el mismo período del último año y se mantuvo el déficit marcado.

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En mayo de 2026 ingresaron 379,9 mil turistas internacionales a la Argentina y salieron 661,9 mil: 20,4% más y 12,1% menos interanual, respectivamentehttps://t.co/faNgqWhrqb pic.twitter.com/Tp7mbLpuw6 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 25, 2026

Turismo en mayo: lideró gente de Brasil

En ese mes ingresaron al país 675.100 visitantes no residentes, de los cuales 379.900 fueron turistas y 295.300 excursionistas. Del total, el 64,2% provino de los países limítrofes: el 22,9% provino de Brasil, el 15,7% de Uruguay y el 14,5% de Chile.

En cuanto a las vías de acceso, el mayor ingreso lo ocupó la terrestre con más de 400.000 arribos:

401.100 personas por vía terrestre (+13% interanual).

211.500 por vía aérea (+25,8% interanual).

62.600 por vía fluvial/marítima (+25,6% interanual).

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Brasil, el principal destino de los argentinos

Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 1.122.100 durante mayo: 661.900 fueron turistas y 460.200 fueron excursionistas. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el 61,4% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes:

El 20,7% lo hizo hacia Brasil.

El 16,8% lo hizo hacia los que integran el bloque “Restos de América”.

El 15,5% lo hizo hacia Chile.

Al igual que el receptivo, la vía terrestre volvió a ser la más elegida por los argentinos al momento de partir del país:

654.300 personas por vía terrestre (-20,5% interanual).

383.800 por vía aérea (-0,3% interanual).

84.000 por vía fluvial/marítima (-21,1% interanual).