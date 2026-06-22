Turismo mínimo en Europa: crean hoteles cápsula del tamaño de una cama para abaratar el alojamiento

Londres ya cuenta con un complejo de mil cabinas desde 30 libras, una tendencia que busca aliviar los altos precios de alojamiento en las zonas céntricas.

Los hoteles cápsula han traspasado las fronteras de Japón para consolidarse en las principales capitales europeas. Estos establecimientos ofrecen cabinas individuales del tamaño de una cama, optimizando el espacio y reduciendo costes de forma drástica. Ciudades como Londres, Madrid y Milán ya integran estos alojamientos automatizados como una alternativa real para el turismo.

El concepto de dormir en espacios mínimos, históricamente asociado a la cultura japonesa de aprovechamiento extremo del suelo, se ha convertido en una estrategia comercial en Europa. En Londres, la cadena Zedwell inauguró en Piccadilly el hotel cápsula más grande del mundo, con mil unidades disponibles. El precio permite a los usuarios hospedarse en pleno centro a una fracción del coste de un hotel convencional.

image ¿Cómo nacieron los hoteles cápsula y por qué llegaron a Europa? Aunque hoy se perciben como una opción turística moderna, los hoteles cápsula nacieron en 1979 en Osaka. El arquitecto Kisho Kurokawa diseñó el Capsule Inn para trabajadores que perdían el último tren hacia los suburbios tras cenar en bares típicos. Con el tiempo, el modelo evolucionó de ser un refugio de emergencia para empleados locales a una solución tecnológica para turistas internacionales que buscan privacidad sin pagar por una habitación completa.

En España, empresas como Optimi Rooms han adaptado el formato al mercado local en Madrid y Bilbao. Sus cabinas son ligeramente más amplias que las originales japonesas para ajustarse a las preferencias de comodidad de los europeos. Estos espacios suelen estar organizados en pasillos similares a las cuccette de los trenes, con camas dispuestas en dos niveles accesibles mediante pequeñas escaleras.

image ¿Dónde funcionan los hoteles cápsula además de los centros urbanos? Además de los centros urbanos, las cápsulas han encontrado un nicho en los aeropuertos. Estructuras gestionadas por empresas como ZZZLeepAndGo permiten a los pasajeros descansar algunas horas entre vuelos sin salir de la terminal. En todos estos formatos, la clave es la gestión de las áreas comunes. Mientras que la cabina es estrictamente para dormir, los usuarios comparten baños, zonas de trabajo y cafeterías, manteniendo normas de silencio estrictas para garantizar el descanso colectivo.