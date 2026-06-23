Caos turístico: una huelga de buses obliga a cancelar excursiones y genera pérdidas millonarias

El sindicato denuncia que la nueva normativa portuaria obliga al 70% de los cruceros a atracar en un solo punto, provocando atascos diarios y falta de parking.

Los conductores de autobuses de Santorini iniciaron una huelga este lunes 22 de junio, paralizando las excursiones de miles de turistas de cruceros. El sindicato denuncia una infraestructura colapsada y una planificación deficiente que impide gestionar los 3,4 millones de visitantes anuales. Varias navieras ya han cancelado sus desembarcos previstos.

El sindicato que representa a los operadores turísticos explica que deben atender a miles de personas diariamente sin contar con la infraestructura mínima necesaria. Esta isla de 15.500 habitantes recibe una presión turística desmedida, lo que genera problemas constantes de aparcamiento y atascos. Barcos como el Celebrity Ascent se vieron obligados a posponer su escala hasta el martes.

image ¿Qué dice la normativa portuaria que desató el conflicto? Los trabajadores protestan especialmente contra una normativa de marzo que obliga al 70% de los cruceros a atracar en Ormos Fira. Desde este punto, la mayoría de los pasajeros deben ser trasladados en autobús hacia el interior de la isla, saturando las vías principales. El sindicato critica la falta de horarios precisos de llegada para los grandes barcos, lo que impide distribuir a los visitantes de forma equitativa.

La capital, Fira, sufre de una planificación de tráfico deficiente que provoca embotellamientos diarios. La administración municipal calificó la huelga de incomprensible por ocurrir en plena temporada de vacaciones, alegando daños a las empresas y residentes. Sin embargo, los conductores sostienen que la falta de previsión daña la imagen de la isla y dificulta la recepción de los turistas.

image Fira, Santorini. ¿Cómo afecta el turismo masivo a la infraestructura de Santorini? El turismo masivo en Santorini no solo afecta el transporte, sino que genera escasez de agua y problemas en la gestión de residuos. Para intentar mitigar el impacto, se ha limitado el número de cruceristas diarios a 8.000 personas. Además, el gobierno griego introdujo recientemente una tasa de 20 euros por pasajero para intentar regular el flujo de visitantes en las excursiones.

Navieras como Sinfonia y Norwegian Pearl, que transportan a más de 4.500 pasajeros, cancelaron sus recorridos por tierra este lunes. La infraestructura actual de la isla, famosa por sus paisajes volcánicos y casas blancas, se encuentra totalmente sobrecargada. El conflicto pone de manifiesto la dificultad de mantener la calidad del servicio en un destino con recursos físicos tan limitados.