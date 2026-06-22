Los pañuelos de seda asociados con los años 70 regresaron al centro de la moda . Después de varias temporadas dominadas por bufandas gruesas y accesorios maximalistas, el foulard vuelve en una versión más pulida, liviana y fácil de sumar a prendas básicas.

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Las pasarelas y editoriales de 2026 lo muestran sobre camisas blancas , debajo de blazers, asomando entre las solapas de un tapado o cayendo de forma relajada sobre el pecho. La tendencia recupera el gesto retro sin copiar de manera literal los looks de otra década.

Harper’s Bazaar señaló que el pañuelo de seda dejó de ser un accesorio reservado a guardarropas clásicos y volvió impulsado por firmas como Hermès, Gucci, Celine, Chanel y Miu Miu.

Vogue también lo ubicó entre los accesorios fuertes de 2026. En las colecciones recientes apareció como cinturón, top, bandana, lazo, detalle sobre camisas y complemento de prendas de sastrería.

Su regreso responde a dos tendencias simultáneas: la nostalgia por décadas anteriores y la búsqueda de accesorios capaces de transformar un conjunto simple sin sumar demasiado volumen.

Los pañuelos de seda de los años 70 están de vuelta y se combinan con tapados y camisas blancas (2)

El guiño a los años 70

Durante los años 70, los pañuelos estampados acompañaban camisas abiertas, tapados largos, lentes grandes y pantalones de pierna amplia. Los diseños florales, geométricos y ecuestres funcionaban como un punto de color dentro de una paleta dominada por marrones, verdes, crema y bordó.

En 2026, esa estética vuelve de manera más controlada. El pañuelo se usa como una pieza protagonista, mientras el resto del look mantiene líneas limpias y colores neutros.

Cómo combinarlo con un tapado

Con un tapado de paño, el foulard puede llevarse corto y anudado cerca del cuello o más largo, apenas apoyado sobre el pecho. También puede colocarse debajo de las solapas para que solo se vea una parte del estampado.

Los tapados camel, negros, grises, chocolate y azul marino funcionan como base para pañuelos con dibujos más intensos. Si el abrigo ya tiene estampa o textura, conviene elegir un modelo liso o con un diseño discreto.

La fórmula más fácil: pañuelo y camisa blanca

La camisa blanca es una de las mejores compañeras para este accesorio. Vogue mostró pañuelos de seda combinados con camisas de poplín, una forma simple de sumar color y suavizar la rigidez de la prenda.

Los pañuelos de seda de los años 70 están de vuelta y se combinan con tapados y camisas blancas (1)

Puede usarse con el primer botón abierto y un nudo pequeño, como una corbata suelta o metido parcialmente dentro del cuello. Para un resultado más actual, no hace falta que quede perfectamente simétrico.

5 maneras de usarlo en invierno

Anudado corto: queda bien con camisa blanca y blazer.

queda bien con camisa blanca y blazer. Debajo del tapado: aporta color sin competir con el abrigo.

aporta color sin competir con el abrigo. Como lazo lateral: suma un gesto femenino y retro.

suma un gesto femenino y retro. Largo y suelto: estiliza visualmente el torso.

estiliza visualmente el torso. Sobre el pelo: puede usarse como vincha o cubriendo parcialmente la cabeza.

Qué estampados y colores elegir

Los diseños de inspiración vintage son los más fáciles para recuperar la estética setentosa. Funcionan las cadenas, flores pequeñas, paisley, rayas, motivos ecuestres y formas geométricas.

Para el invierno argentino, los tonos bordó, chocolate, verde oliva, azul petróleo, crema y rojo oscuro combinan bien con tapados y tejidos. Los colores brillantes también funcionan cuando el resto del conjunto es neutro.