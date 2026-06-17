17 de junio de 2026 - 15:15

Así es la "Muralla China Andina", el atractivo turístico que deslumbra a los visitantes: dónde queda

Con vistas únicas de a la Cordillera, el mirador se consolidó como uno de los atractivos turísticos más destacados de América Latina.

El mirador turístico de Huayhuacalle, conocido como la “Muralla China Andina”, se ha convertido en uno de los nuevos atractivos de Apurímac gracias a sus impresionantes vistas del cañón del Apurímac y su singular infraestructura inspirada en la famosa construcción asiática. Ubicado en el distrito de San Pedro de Cachora, el espacio busca impulsar el turismo y poner en valor uno de los paisajes naturales más espectaculares del sur del país. Fotos: Dirección Regional de Turismo de Apurímac. &nbsp;

El mirador turístico de Huayhuacalle, conocido como la “Muralla China Andina”, se ha convertido en uno de los nuevos atractivos de Apurímac gracias a sus impresionantes vistas del cañón del Apurímac y su singular infraestructura inspirada en la famosa construcción asiática. Ubicado en el distrito de San Pedro de Cachora, el espacio busca impulsar el turismo y poner en valor uno de los paisajes naturales más espectaculares del sur del país. Fotos: Dirección Regional de Turismo de Apurímac.

 

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Agencia Andina Editora Perú
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un mirador inaugurado recientemente cerca de una ciudadela inca, en Perú, busca convertirse en un nuevo destino clave del turismo en Sudamérica.

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Bautizado coloquialmente "la muralla china andina", ya que fusiona rasgos de ese ícono asiático con el imponente entorno de la Cordillera de Los Andes, el mirador ya atrae el interés de cientos de turistas por su llamativa estructura y el imponente paisaje natural que desde allí puede observarse.

Este nuevo atractivo turístico se ubica en Huayhuacalle, en la provincia apurimeña de Abancay y su diseño fue ideado por el Gobierno Regional de Apurímac. El lugar ya recibe entre 150 y 200 visitantes al día, según detalló la Agencia Andina-Editora Perú.

muralla china andina- perú
El Mirador de Huayhuacalle recibe entre 150 y 200 visitantes al día, atraídos por su llamativa estructura y por las vistas del cañón del río Apurímac. Fotos: Dirección Regional de Turismo de Apurímac.

El Mirador de Huayhuacalle recibe entre 150 y 200 visitantes al día, atraídos por su llamativa estructura y por las vistas del cañón del río Apurímac. Fotos: Dirección Regional de Turismo de Apurímac.

Paisajes únicos y avistaje de cóndores

Desde el mirador puede divisarse el cañón del río Apurímac, que con sus 4691 metros de profundidad y es considerado uno de los más profundos del mundo. Desde allí también puede divisarse el cauce del río Apurímac, que se extiende a lo largo de 700 kilómetros, el nevado Padreyoc y el complejo arqueológico de Choquequirao, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

A esto se le suma la posibilidad de avistar cóndores, debido a la presencia de nidos de estas emblemáticas aves debajo del sector en el que se inauguró el mirador.

Muralla china- Andina- Perú-
Desde el mirador se puede observar el cañón del río Apurímac, considerado uno de los más profundos del mundo, con 4,691 metros de profundidad. Fotos: Dirección Regional de Turismo de Apurímac.

Desde el mirador se puede observar el cañón del río Apurímac, considerado uno de los más profundos del mundo, con 4,691 metros de profundidad. Fotos: Dirección Regional de Turismo de Apurímac.

Las autoridades locales señalaron que la obra busca dinamizar la economía local y generar nuevas oportunidades laborales para las familias vinculadas, al sector turístico. Además, está pensada como un complemento estratégico para la futura operación del Teleférico de Choquequirao, lo que fortalecerá la oferta turística de Apurímac.

Su ejecución es parte de las obras del Circuito Turístico del Cañón del Apurímac, que en su primera etapa comprende al distrito de Cachora. En dicha localidad está el principal acceso a Choquequirao, que ofrece una vista privilegiada del nevado Salkantay.

Este mirador forma parte de un conjunto de estructuras de ese tipo que en total suman nueve. Ahora, se encuentra pendiente la construcción del Mirador de Incarracay.

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