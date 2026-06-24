La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pago de julio para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El cronograma organiza las acreditaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y también incluye el esquema previsto para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

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Además de definir las fechas de cobro , el organismo estableció que las Órdenes de Pago Previsional (OPP) y los comprobantes emitidos durante este ciclo tendrán vigencia hasta el martes 11 de agosto de 2026. La planificación fue centralizada por la Dirección General de Finanzas de ANSES.

El calendario de pago de julio de ANSES diferencia las fechas para quienes perciben la jubilación mínima y para aquellos que cobran haberes superiores. En todos los casos, la organización se realiza de acuerdo con la terminación del DNI.

Los jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo recibirán sus haberes en las siguientes fechas:

Por su parte, quienes perciben jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo tendrán el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

De esta manera, ANSES completa el esquema de pagos para jubilados y pensionados durante julio, distribuyendo las acreditaciones en distintas jornadas para ordenar el proceso de cobro.

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Cómo será el cronograma para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas en julio

El calendario de julio también contempla a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), cuyos pagos fueron programados para la primera mitad del mes y organizados por terminación del DNI.

Las fechas establecidas por ANSES son las siguientes: