ANSES aumentó el tope de ingresos del SUAF: cuáles son los nuevos límites y montos

ANSES oficializó una nueva actualización para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) desde agosto de 2026. La medida incluye una suba del tope de ingresos para acceder al beneficio y nuevos valores para las asignaciones familiares, en línea con la movilidad mensual.

AUH y SUAF: ANSES confirmó cuánto cobran en agosto y el calendario de pagos

La modificación fue establecida mediante la Resolución 233/2026 , que ajustó tanto los límites de ingresos como los montos de las prestaciones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. De esta manera, cambian las condiciones para determinar quiénes pueden cobrar el SUAF y cuánto les corresponde percibir.

Desde agosto de 2026, el tope máximo de ingresos del grupo familiar para acceder al SUAF pasó a $6.184.406 , mientras que el límite individual quedó fijado en $3.092.203 .

Estos topes son determinantes para acceder a las asignaciones familiares. Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el límite individual o si la suma de los ingresos de ambos excede el máximo permitido, la familia pierde el derecho a cobrar las asignaciones, aunque reúna el resto de los requisitos establecidos por la ANSES.

Para verificar el acceso al beneficio, el organismo considera los ingresos brutos de ambos progenitores, es decir, la remuneración antes de descuentos por aportes o impuestos.

El SUAF alcanza a:

Trabajadores en relación de dependencia.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios del fondo de desempleo.

Titulares de prestaciones de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Excombatientes de la Guerra de Malvinas.

También es importante diferenciar los topes de ingresos de las escalas del SUAF. Mientras los topes determinan si corresponde cobrar la asignación, las escalas establecen el monto que percibe cada familia según su nivel de ingresos.

La excepción corresponde a la Asignación por Hijo con Discapacidad, ya que para esta prestación no rigen límites de ingresos ni para su cobro ni para acceder a la Ayuda Escolar Anual.

Anses dejó de brindar más de 211.000 asignaciones por hijo

Con la actualización de agosto, los principales montos quedaron de la siguiente manera:

Nacimiento: $87.926 .

. Adopción: $525.682 .

. Matrimonio: $131.652 .

. Asignación por Hijo: entre $15.881 y $75.433 en la escala general, con importes mayores en las zonas diferenciales.

entre en la escala general, con importes mayores en las zonas diferenciales. Asignación por Hijo con Discapacidad: entre $109.656 y $245.597 en la escala general y hasta $490.568 en la Zona 3 para la primera escala de ingresos.

entre en la escala general y hasta en la Zona 3 para la primera escala de ingresos. Ayuda Escolar Anual: desde $55.672 en la escala general y hasta $110.967 en las zonas con adicional.

Además, las asignaciones familiares presentan valores diferenciados para las Zonas 1, 2, 3 y 4, donde los montos son superiores respecto de la escala general. Esto alcanza principalmente a las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad y ayuda escolar anual.

Formulario Madres de ANSES: quiénes pueden solicitar el cambio del titular del cobro

La ANSES mantiene vigente el Formulario Madres, una herramienta destinada a modificar el titular que percibe la asignación por hijo cuando la persona registrada como beneficiaria no convive con el menor o dejó de estar a cargo de su cuidado diario.

Este trámite no implica el pase del SUAF a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Su finalidad es garantizar que el dinero llegue a quien efectivamente ejerce el cuidado y la crianza del niño, niña o adolescente.

La gestión debe realizarse de forma presencial en una oficina de la ANSES y requiere solicitar un turno con anticipación. Una vez presentada la documentación correspondiente, el organismo analiza la situación y, si corresponde, modifica el titular que recibe el pago de la asignación familiar.