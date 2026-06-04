Se vendió toda la red de Shell en Argentina: las 894 estaciones pasan a manos de un fondo suizo

La petrolera brasileña Raízen concretó la venta de sus operaciones con Shell en Argentina y puso fin a un proceso que llevaba más de un año de negociaciones. La compradora es la empresa suiza Mercuria Energy Group , socia del empresario mendocino José Luis Manzano, que se quedará con las 894 estaciones de servicio de la marca Shell, la refinería de Dock Sud y otros activos estratégicos del negocio energético local.

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La operación fue acordada por 1.420 millones de dólares y forma parte del plan de reestructuración financiera de Raízen, controlada por Shell y Cosan. Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a reducir una deuda cercana a los USD 13.000 millones y fortalecer su situación financiera.

El traspaso incluye, además de la extensa red de estaciones de servicio (18% de la venta de combustible local) , la refinería ubicada en Dock Sud, una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires, instalaciones de abastecimiento de combustible en los aeropuertos de Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery, además de terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe.

“El valor económico total estimado de la transacción asciende a USD 1.420.000.000, sujeto a los ajustes habituales de precio de compra para este tipo de operaciones -incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación”, dijo Raízen a la bolsa en Brasil.

Se espera que el cierre de la transacción ocurra dentro del presente año fiscal y estará sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, incluyendo, entre otras, la obtención de las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Mercuria Energy Group es una de las mayores compañías independientes de trading de energía y materias primas del mundo. Con sede en Ginebra, opera en más de 50 países y participa en mercados de petróleo, combustibles refinados, gas natural, gas natural licuado (GNL), electricidad, energías renovables y metales.

En Argentina mantiene vínculos empresariales con Manzano (dueño de Edenor junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti) y ya tiene presencia en distintos segmentos del sector energético.

La operación representa uno de los movimientos más importantes del mercado energético argentino en los últimos años y consolida el avance de capitales internacionales sobre el negocio de refinación y comercialización de combustibles en el país.

¿Qué pasará con la marca Shell en Argentina?

Para los consumidores no habrá cambios inmediatos. Como parte del acuerdo, Mercuria firmó un contrato de licencia que le permitirá seguir utilizando la marca Shell en Argentina.

Esto significa que las estaciones continuarán operando bajo la misma identidad comercial, mantendrán la imagen corporativa actual y seguirán comercializando combustibles con la marca Shell, al menos en el corto y mediano plazo.