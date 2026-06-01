Dos hoteles de lujo llegarán a Mendoza con una inversión internacional de USD 44 millones

Mendoza continúa consolidándose como uno de los destinos más buscados de Sudamérica y ahora sumará dos nuevos hoteles de lujo de una reconocida cadena de hoteles internacionales . Los proyectos estarán ubicados en la capital provincial y en Valle de Uco, con propuestas enfocadas en el turismo urbano, el enoturismo y las experiencias vinculadas a la naturaleza.

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Las nuevas inversiones forman parte del plan de expansión de Meliá , la compañía ya cuenta con varios establecimientos operativos y futuras aperturas en destinos turísticos estratégicos. Ambos hoteles abrirán en 2028 y apuntan a atraer tanto a viajeros nacionales como internacionales que buscan propuestas premium.

Uno de los proyectos estará ubicado en pleno centro de la ciudad de Mendoza, a pocos metros de Plaza Independencia. El hotel contará con 140 habitaciones, restaurante, bar y espacios para reuniones , pensado para recibir tanto a turistas como a viajeros corporativos en una de las zonas más dinámicas de la provincia.

El segundo desarrollo estará emplazado en Valle de Uco , una de las regiones vitivinícolas más importantes del país. El establecimiento tendrá 110 habitaciones, incluidas 10 residencias de marca , además de espacios wellness, sector infantil y una propuesta gastronómica orientada al vino y los productos regionales. El proyecto buscará integrarse al paisaje de viñedos y montaña que caracteriza a la zona.

Las nuevas inversiones demandarán un desembolso total de USD 44 millones. El proyecto Meliá Mendoza requerirá una inversión de USD 19 millones, mientras que Meliá Collection Valle de Uco implicará otros USD 25 millones.

Sobre esta expansión, Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International, afirmó: “Argentina es hoy uno de nuestros mercados prioritarios de crecimiento en América Latina. La firma de estos nuevos hoteles en Mendoza refuerza nuestra confianza en el potencial del país y en su capacidad de atraer a un viajero cada vez más experiencial”.

Además, el ejecutivo sostuvo: “Estamos construyendo una presencia sólida, diversa y diferencial, basada en destinos únicos y en propuestas que conectan con el estilo de vida local. Nuestro objetivo es seguir creciendo de forma sostenible, consolidando a Meliá como un referente en hospitalidad de alto valor en la región”.

Meliá Mendoza (3) Meliá Hotels International

El crecimiento hotelero en Argentina apunta a destinos turísticos estratégicos

La apertura de estos hoteles en Mendoza forma parte de una expansión más amplia que la compañía lleva adelante en Argentina. Actualmente, opera seis establecimientos en el país y avanza con nuevos proyectos en destinos como Ushuaia, Bariloche y Costa del Este, enfocados principalmente en los segmentos de lujo y lifestyle.

Los desarrollos anunciados en Mendoza pertenecen al Grupo Almarena, empresa argentina vinculada a la hotelería, la gastronomía y el negocio inmobiliario. La alianza entre ambas compañías ya incluye proyectos en Buenos Aires y nuevos emprendimientos turísticos previstos para los próximos años.

Con este escenario, Mendoza continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los polos turísticos y vitivinícolas más importantes de la región, impulsando inversiones privadas vinculadas al turismo internacional y a las experiencias premiu