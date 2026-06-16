16 de junio de 2026 - 13:07

El petróleo cayó por debajo de los US$80 tras el avance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

El Brent ya perdió más del 35% respecto del máximo alcanzado durante la guerra.

El petróleo cayó por debajo de los US$ 80 tras el avance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo cayó por debajo de los US$ 80 tras el avance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El precio internacional del petróleo registró una fuerte baja este martes y el barril de Brent perforó la barrera de los 80 dólares por primera vez en más de tres meses, impulsado por las expectativas de una recuperación de la oferta mundial tras el avance de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

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El Brent, referencia para los mercados internacionales, llegó a caer hasta un 4,3% durante la jornada y cerca del mediodía cotizaba en torno a los US$ 79,92 por barril, acumulando así su racha de descensos más prolongada del año.

La caída se produjo luego de que trascendiera que Washington y Teherán tienen previsto firmar este viernes un acuerdo provisional en Suiza, lo que permitiría normalizar gradualmente el tránsito marítimo y la producción energética en la región.

Chimeneas en una refinería de gas y petróleo
El petróleo volvió a bajar tras el anuncio de que Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para detener la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El petróleo volvió a bajar tras el anuncio de que Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo para detener la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Los operadores del mercado anticipan que la reapertura del paso estratégico favorecerá un aumento de la producción de crudo en Medio Oriente y permitirá liberar millones de barriles almacenados en buques que permanecen en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto.

Bancos de Wall Street recortan sus proyecciones

En este contexto, entidades financieras como Morgan Stanley y Goldman Sachs revisaron a la baja sus previsiones para los próximos meses.

Goldman Sachs informó que ahora espera que las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico regresen a niveles previos a la guerra hacia fines de julio, un mes antes de lo que proyectaba anteriormente.

Las señales más evidentes del cambio de escenario se observaron en los mercados energéticos de Medio Oriente, donde las expectativas de una mayor oferta y el incremento de las ventas de crudo por parte de productores de la región provocaron una fuerte caída de los indicadores de referencia.

Menor presión inflacionaria

La baja llevó al petróleo a su nivel más reducido desde comienzos de marzo, poco después del inicio del conflicto regional. Con este retroceso, el Brent ya perdió más del 35% respecto del máximo alcanzado durante la guerra.

Estrecho de Ormuz, principal corredor marítimo del petróleo en el mundo
Ormuz está bloqueado por Irán y Estados Unidos.

Ormuz está bloqueado por Irán y Estados Unidos.

Los analistas consideran que la caída de los precios podría aliviar las presiones inflacionarias a nivel global, especialmente en Estados Unidos, donde las autoridades de la Reserva Federal siguen evaluando los próximos movimientos en materia de tasas de interés.

No obstante, persisten interrogantes sobre la implementación efectiva del acuerdo entre Washington y Teherán. Entre las principales dudas figuran las condiciones de seguridad para la navegación, las futuras reglas operativas y la posibilidad de que se impongan costos o peajes para atravesar el estrecho.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró que no se aplicarán peajes una vez que la ruta marítima vuelva a operar de manera permanente.

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