Nueva York: suspenden un polémico proyecto escolar con una maestra robot para enseñar a los alumnos

El Distrito Escolar Central en el estado de Nueva York , decidió suspender la implementación de un proyecto piloto que buscaba integrar la inteligencia artificial en el aprendizaje diario con una profesora robot para enseñar a los alumnos.

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La iniciativa, que comenzó a principios de julio, introdujo a Sally, un robot humanoide diseñado por la empresa Realbotix para interactuar con los estudiantes y asistirlos en sus tareas escolares.

Sin embargo, el avance tecnológico se topó con una firme resistencia por parte de la comunidad educativa. Los padres de familia expresaron su rechazo basándose en dos preocupaciones fundamentales: el impacto en la calidad pedagógica y la seguridad de la información personal de los menores.

Uno de los puntos de mayor fricción fue el sistema de interacción, que requería que cada niño utilizara un número de identificación individual. Esto generó interrogantes inmediatos sobre el tratamiento de los datos recopilados , su almacenamiento y quién tendría acceso a esa información sensible.

Asimismo, las familias argumentaron que la enseñanza es un proceso que requiere habilidades intrínsecamente humanas. Destacaron que la empatía y la inteligencia emocional son fundamentales para comprender las necesidades de los alumnos más jóvenes, aspectos que un sistema automatizado no puede replicar.

Una empresa bajo la lupa

La polémica escaló cuando se reveló un detalle sobre el fabricante del robot. Según declaraciones de padres a la agencia AP, la empresa Realbotix es reconocida principalmente por desarrollar juguetes sexuales y no por tener una trayectoria en tecnología educativa.

A pesar de que el superintendente del distrito, Marck Beehler, intentó llevar tranquilidad asegurando que no había riesgos para los estudiantes, las objeciones fueron lo suficientemente contundentes como para detener el programa.

Actualmente, el proyecto se encuentra en "suspenso". Las autoridades escolares informaron a través de sus redes sociales que están trabajando en la mejora de los acuerdos de privacidad junto al Departamento de Educación del Estado de Nueva York.

Por su parte, Beehler subrayó que el interés de los alumnos es la prioridad y reconoció los límites de la tecnología en el aula: "No hay forma posible de que un robot pueda sustituir a un ser humano en una escuela; la enseñanza es un proceso de persona a persona".