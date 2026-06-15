15 de junio de 2026 - 07:49

Tras el anuncio de la paz, el precio del petróleo cayó a su nivel más bajo desde marzo

Tras varios meses de guerra y conflicto con Irán, el presidente estadounidense Donald Trump levantó el bloqueo en el estrecho de Ormuz. La firma será en Ginebra el próximo viernes.

Chimeneas en una refinería de gas y petróleo

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EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

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A las 7 de este lunes (5.00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, baja ese 4,67 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 83,27 dólares el barril, su nivel más bajo desde principios de marzo, días después del inicio del conflicto en Medio Oriente.

El precio del petróleo baja después de que este domingo, el presidente de estadounidense Donald Trump anunciara un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha provocado graves perturbaciones ya que por esa vía transita alrededor del 20 % del petróleo mundial.

Estrecho de Ormuz, principal corredor marítimo del petróleo en el mundo
Ormuz vuelve a suspender el paso de buques

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A cambio de la reapertura, Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo impuesto a la entrada y salida de buques en puertos iraníes, según anunció Trump en su red social Truth Social.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!", escribió Trump.

Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, anunció que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Ginebra (Suiza) un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo.

El pacto, que Trump había presionado para que se anunciara este domingo, día de su 80 cumpleaños, llega tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes.

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