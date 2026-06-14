Trump confirmó un pacto con Irán y anticipó la reapertura del estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo un acuerdo destinado a poner fin al conflicto que enfrentó a ambos países durante los últimos meses y que tuvo consecuencias directas sobre la seguridad regional y el mercado energético mundial. La firma oficial del entendimiento está prevista para el 19 de junio en Suiza.

El anuncio fue confirmado por el presidente estadounidense, Donald Trump , quien aseguró que el pacto ya se encuentra cerrado y autorizó la reapertura del estrecho de Ormuz , una de las vías marítimas más estratégicas para el transporte internacional de petróleo. También informó el levantamiento del bloqueo naval aplicado por Estados Unidos sobre los puertos iraníes.

La negociación contó con la participación de Pakistán y Qatar , países que actuaron como intermediarios para acercar posiciones entre Washington y Teherán. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif , destacó que ambas partes acordaron avanzar hacia un cese permanente de las hostilidades y en mecanismos destinados a implementar el acuerdo.

Según las autoridades involucradas, durante los próximos días se desarrollarán reuniones técnicas previas a la firma formal del memorando de entendimiento.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la normalización de la navegación en el estrecho de Ormuz , paso clave para el comercio mundial de hidrocarburos. La reapertura de esa ruta marítima fue considerada un elemento fundamental para estabilizar el flujo energético internacional.

Por su parte, el viceministro iraní de Relaciones Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales, Kazem Gharibabadi, confirmó que el borrador del memorando ya fue concluido y que contempla el fin de las operaciones militares en los distintos frentes vinculados al conflicto.

Una etapa clave para la región

Aunque todavía restan definiciones sobre algunos puntos sensibles que serán abordados en negociaciones posteriores, el entendimiento representa hasta ahora la señal más fuerte de desescalada desde el inicio de la crisis. Analistas y gobiernos de distintos países siguen con atención la evolución del proceso, que podría modificar el escenario político y económico de Medio Oriente en los próximos meses.

La ceremonia prevista en Suiza será el próximo paso para formalizar un acuerdo que busca consolidar el cese de las hostilidades y abrir una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.