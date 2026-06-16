Petróleo: cómo se reconfigura el mapa de empresas operadoras en Mendoza

El mapa de empresas petroleras en Mendoza se sigue reconfigurando de modo casi vertiginoso. El retiro de YPF de los yacimientos convencionales generó cambios en el tablero y favoreció la entrada de nuevos jugadores que hasta ahora no habían estado en la provincia. Y el avance de la exploración de la Vaca Muerta mendocina impulsó un modelo de trabajo conjunto entre compañías.

Hace unos días se conoció que el gobernador Alfredo Cornejo emitió el decreto que autoriza la cesión de uno de los clústeres incluidos en el Plan Andes 2 a la empresa Venoil . Se trata del clúster Malargüe, que incluye dos áreas: Valle del Río Grande y Cerro Fortunoso .

El director de Hidrocarburos de la provincia, Lucas Erio , explicó que el clúster produce unos 700 a 800 metros cúbicos diarios, que YPF ya había firmado un entendimiento con Venoil y ahora la provincia autorizó la cesión. Detalló también que están trabajando en el decreto para extender la concesión de las dos áreas, que vencen en 2027, y analizando los planes de inversión propuestos por la empresa.

El clúster Malargüe es uno de los tres que fueron incluidos en el Plan Andes 2 , luego de que el primero concluyera a principios de 2025 con el traspaso del último de otros tres clústeres de áreas de petróleo convencional: Llancanelo (a Petroquímica Comodoro Rivadavia), Mendoza Norte (a Petróleos Sudamericanos) y Mendoza Sur (a la UTE Quintana-TSB).

En esta segunda etapa -que, al concretarse, implicará el retiro total de YPF de la explotación convencional en Mendoza -, la petrolera estatal sacó a la venta tres clústeres más: Malargüe, Chachahuén Sur y El Corcobo . El objetivo sigue siendo el mismo que con el Plan Andes 1: retirarse de los yacimientos maduros para enfocarse en Vaca Muerta y permitir que empresas con menores costos operativos inviertan en las áreas vacantes.

En El Corcobo, si bien YPF tiene participación, no es operadora y el 57% estaba en manos de Pluspetrol, que era la empresa que operaba las dos áreas incluidas en el clúster: Jagüel Casa de Piedra y Gobernador Ayala.

Pluspetrol cedió su parte a Pecom, que opera una de las áreas más importantes de producción de petróleo pesado en Argentina -Manantiales, en Chubut- e ingresa de esta manera al mercado petrolero mendocino. Ahora resta saber si YPF cederá su participación que tiene en ese clúster, para que Pecom se quede con el 100% de las dos áreas.

En cuanto al clúster Chachahuén Sur, YPF lo sigue operando, pero Erio comentó que es uno de los más importantes en términos de producción convencional en el país, por lo que la empresa ha puesto otras condiciones para su cesión y aún no tienen información en el Ministerio de Energía y Ambiente, porque están en la instancia de negociación entre privados. En una entrevista reciente que el CEO de YPF, Horacio Marín, le dio a Los Andes, mencionó que estaban recibiendo ofertas por este clúster.

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YPF y Quintana-TSB explorarán “juntas” Vaca Muerta

Entre los anuncios en el discurso del gobernador Alfredo Cornejo ante la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo, mencionó que este año habrá cinco perforaciones exploratorias en Vaca Muerta, por parte de YPF y la UTE Quintana TSB. Pero un dato llamativo es que ambas acordaron una operación conjunta para disminuir costos.

El director de Hidrocarburos expresó que traer un equipo de perforación desde Vaca Muerta, en Neuquén, es complejo, porque todos los esfuerzos están en incrementar la producción, lo que implica que se deben estar realizando perforaciones de modo permanente. Y no hay muchos equipos activos en el país, por lo que era importante llegar a esta coordinación, para lograr que esté en Mendoza por varios meses.

Erio resaltó que esto acelera los tiempos, disminuye los costos de inversión y, sobre todo, pone en evidencia el potencial que ven las empresas en la lengua norte del yacimiento, en Malargüe. Asimismo, señaló que estas perforaciones generan un movimiento significativo y que suelen demandar servicios a entre 10 y 20 empresas proveedoras.

Sumó que YPF ya completó los trabajos de movimiento de suelo, para preparar la locación donde perforará y que todo indica que el equipo llegaría a la provincia y estaría iniciando la perforación en el segundo semestre.

Esto implica una marcada aceleración de los plazos originalmente previstos. El contrato con YPF establece que iba a perforar los dos pozos -uno vertical y dos ramas horizontales a partir del primero- en 2028, mientras ahora se adelanta más de un año. Por otro lado, se comprometió a hacer un pozo adicional.

Y la UTE Quintana-TSB, que es la nueva concesionaria del clúster Mendoza Sur (incluido en el Plan Andes 1), había propuesto realizar una perforación exploratoria en 2027. Pero, a través de este acuerdo con YPF, lo hará este año y sumó una más.

De este modo, entre las dos empresas, realizarán cinco nuevas perforaciones en la Vaca Muerta mendocina, lo que permite ir comprobando el potencial y, en un futuro, delimitar el yacimiento. Erio explicó que la formación tiene diferentes “ventanas” y que hay que conocer qué tipo de gas y de petróleo presenta en el sur mendocino.

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Nuevos operadores

En 2025 se lanzó una licitación nacional e internacional para adjudicar 17 áreas hidrocarburíferas, algunas de exploración y otras de explotación. Estas últimas se encuentran operativas y produciendo. Dieciséis empresas presentaron ofertas y los sobres se abrieron en febrero.

Sobre el avance del proceso, Lucas Erio señaló que se analizó la propuesta de cada empresa y se está siguiendo el proceso administrativo para llegar hasta el decreto de adjudicación. Esto incluye el estudio de los expedientes no sólo por parte de la Dirección de Hidrocarburos, sino también de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado.