¿Bajarán los combustibles? Qué impacto puede tener la caída del precio del petróleo

La fuerte caída del precio internacional del petróleo abrió una nueva etapa para el mercado de combustibles y obligó a las petroleras a recalcular estrategias. Luego de semanas marcadas por la tensión en Medio Oriente y el consecuente salto de las cotizaciones, el escenario comenzó a modificarse con el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz .

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Según reflejó una nota de Surtidores, el medio de noticias de las estaciones de servicio, la distensión geopolítica provocó un retroceso del Brent desde valores cercanos a los US$ 118 por barril hasta niveles próximos a los US$ 80 , alterando las referencias que venían guiando la evolución de los combustibles.

La novedad cobra especial relevancia en la Argentina porque coincide con la vigencia del esquema de amortiguación de precios que implementó YPF para evitar que el aumento del crudo se trasladara plenamente a los surtidores.

Qué va a pasar con el precio de los combustibles ahora que bajó el valor internacional del petróleo

El denominado "buffer de precios" continuará vigente hasta fines de junio y fue diseñado para absorber parte del impacto de la volatilidad internacional sobre la demanda local.

La estrategia comenzó a fines de marzo, cuando el petróleo inició una fuerte escalada. En lugar de trasladar completamente esos incrementos, la compañía optó por aplicar aumentos inferiores a los que marcaban las referencias internacionales , con el objetivo de evitar un golpe brusco sobre los consumidores y la actividad de las estaciones de servicio.

Durante ese período, el Brent llegó a acumular una suba cercana al 67% respecto de los valores de comienzos de año, mientras que los precios locales evolucionaron por debajo de esa referencia. De acuerdo con información presentada por la empresa a sus inversores, la brecha entre los valores domésticos y la paridad de importación llegó a superar el 18%.

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La petrolera evalúa los próximos pasos

Con el reciente descenso del crudo, la dinámica del mercado cambió y YPF comenzó a analizar cómo continuará la política de precios. Fuentes de la compañía señalaron a Surtidores que "estaremos analizando la situación en los próximos días a partir de la nueva estabilización de precios".

Desde la empresa consideran que la baja del Brent facilitará el proceso de normalización que venían proyectando, aunque aclararon que la recomposición no será inmediata debido al esfuerzo realizado durante los últimos meses para contener las subas internacionales.

"Obviamente, con este nivel de precios del crudo o incluso inferior, se va a poder recuperar más rápido e ir hacia un nuevo precio de equilibrio en el surtidor", explicaron.

Más variables que el valor del barril

La evolución de los combustibles es seguida de cerca por toda la cadena de comercialización, aunque los precios finales no dependen exclusivamente de la cotización del petróleo. La inflación, la evolución del tipo de cambio, la carga impositiva y los costos operativos también forman parte de una ecuación que incide sobre la rentabilidad del negocio.

En este contexto, el vicepresidente del Instituto de la Energía General Enrique Mosconi, Gerardo Rabinovich, sostuvo que la reciente volatilidad alteró las referencias habituales del mercado. "El aumento de precios como consecuencia de la guerra en Medio Oriente distorsionó severamente la cotización del petróleo y de los combustibles en todo el mundo y nuestro país no es la excepción. Es de esperar que con el fin de la guerra y la estabilización macro en nuestro país, los valores se estabilicen razonablemente", afirmó.

Así, la reciente baja del petróleo internacional abre una expectativa sobre la evolución de los combustibles en el mercado local, aunque el comportamiento de otras variables económicas seguirá siendo determinante para definir los próximos movimientos en los surtidores.