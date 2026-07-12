12 de julio de 2026 - 19:26

Grave accidente en Potrerillos: un motociclista sufrió una lesión con compromiso de la arteria femoral

Un motociclista de 51 años sufrió una grave lesión en una pierna tras perder el control de su BMW y caer sobre la calzada en Potrerillos. Fue trasladado de urgencia a una clínica de Mendoza.

Un motociclista sufrió una grave herida en la pierna tras un accidente en Potrerillos. (ilustrativa - Los Andes)

Un motociclista sufrió una grave herida en la pierna tras un accidente en Potrerillos. (ilustrativa - Los Andes)

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un motociclista de 51 años resultó gravemente herido este domingo por la tarde luego de protagonizar un accidente en Potrerillos, departamento de Luján de Cuyo. Como consecuencia del impacto, debió ser trasladado de urgencia a una clínica de Mendoza debido a una lesión de consideración en una de sus piernas.

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Los detalles del accidente

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 sobre calle Cerro Cocodrilo, según informó la Comisaría 53ª. La intervención policial comenzó luego de que el Centro de Salud de Potrerillos notificara el ingreso de un hombre lesionado tras un siniestro vial.

De acuerdo con la información oficial, por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el dominio de una motocicleta BMW en la que circulaba acompañado por una mujer de 26 años. Ambos cayeron sobre la calzada.

Como consecuencia del accidente, el motociclista M. F. C. sufrió una herida cortante en la pierna derecha con compromiso de la arteria femoral, una lesión que requirió su traslado de urgencia por parte del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) a la Clínica Santa Isabel de Hungría, donde quedó bajo atención médica.

En tanto, la acompañante A. P. A. también cayó al pavimento junto al conductor. El parte policial difundido hasta el momento no precisó lesiones de consideración en la joven.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

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