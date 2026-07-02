2 de julio de 2026 - 10:02

Precaución en Ruta 7: un camión volcó su carga en el ingreso a Potrerillos

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 1.097. Personal de Vialidad trabaja en el lugar para despejar la calzada y solicita circular con extrema precaución.

Precaución en Ruta 7: un camión volcó su carga en el ingreso a Potrerillos

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un camión volcó parte de su carga este jueves sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1.097, en el ingreso a Potrerillos, por lo que se solicita a los conductores circular con extrema precaución.

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Como consecuencia del incidente, personal de Vialidad Nacional trabaja en el lugar para retirar la carga y normalizar las condiciones de tránsito sobre el puente.

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Precaución en Ruta 7: un camión volcó su carga en el ingreso a Potrerillos

Precaución en Ruta 7: un camión volcó su carga en el ingreso a Potrerillos

De acuerdo con la información oficial, el tractor del camión y su conductor no sufrieron daños de consideración, por lo que no se registraron personas heridas.

Mientras se desarrollan las tareas de limpieza y despeje de la calzada, las autoridades recomendaron disminuir la velocidad, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona para evitar nuevos inconvenientes.

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