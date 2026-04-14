Triste relato de un emprendedor mendocino que debió abandonar su espacio de trabajo por quejas de comerciantes

El joven se hizo conocido por su pequeño puesto de café ubicado en una plaza de Maipú y contó que debió retirarse del lugar tras reiterados reclamos. "Nos acusan de competencia desleal"

El relato de un emprendedor mendocino que debió abandonar el espacio donde estaba por quejas de comerciantes

Un emprendedor mendocino se hizo conocido en las redes sociales al compartir su experiencia como dueño de un pequeño puesto de café. El joven instaló su carrito en la plaza 12 de febrero, en Maipú y con el tiempo creció en su negocio. Sin embargo, recientemente contó que debió reitrarse del lugar por reclamos de comerciantes de la zona.

Emi Devita (@emidevita) comenzó su emprendimiento de "Hefesto Café" hace pocos años, con la idea de convertir un carrito de café en una verdadera cafetería, pero sin perder el estilo de "café al paso". Recientemente, compartió un video en sus redes sociales explicando los motivos por los que debe retirar su negocio de la plaza en Maipú.

Embed - Hay que dar vuelta esta historia #mendoza #argentina @emidevita Hay que dar vuelta esta historia #mendoza #argentina sonido original - Emi Devita "Hay una heladería artesanal, justo en frente de la plaza, que vienen rompiendo desde hace casi un año con que quieren que nos vayamos. Dicen que somos una competencia desleal, a pesar de que tenemos todas las habilitaciones y pagamos impuestos como corresponde", señaló el joven

Asimismo, detalló que la Municipalidad de Maipú resolvió que el joven debía reirar su puesto de café de la plaza para conciliar entre ambas partes y terminar el conflico. Al respecto, Devita aseguró que obedecerá al pedido pero lanzó una fuerte crítica al local gastronómico que lo denunció. "Son personas con las que no se puede tener un diálogo, porque tienen todo de arriba. Entonces, nos tenemos que ir".

Al finalizar su video, reflexionó sobre que se trata de situaciones que viven muchos emprendedores y trató de buscar su lado positivo. "En el camino del emprededor, siempre hay días buenos y días malos. Este es un día malo, pero hay que tratar de buscarle la forma para que sea un día bueno"

El apoyo al emprendedor El video del tiktoker se llenó de comentarios de usuarios que apoyaban al joven y lo alentaban a continuar con su emprendimiento a pesar de esta situación. "Sábado a la mañana vamos a la plaza a comprar café a Emi y demostremos el apoyo que le brindamos a los que laburan sin molestar a nadie"; "Se vienen cosas mejores y a donde vayan los seguiremos", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.