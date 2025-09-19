Cómo preparar un repelente de insectos casero solo con dos elementos de tu cocina y en minutos

Esta infusión casera aparece como un truco simple, económico y muy efectivo para repeler insectos en el hogar y es muy fácil de preparar.

El laurel es una de esas plantas que tiene varios usos en argentina, como medicinal y en la cocina. Sus hojas aromáticas son protagonistas en guisos, carnes y salsas, pero lo que muchos no saben es que también tienen propiedades sorprendentes para el hogar y el jardín.

Una de las más valoradas es su capacidad para repeler insectos de manera natural. En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas ecológicas para evitar químicos agresivos, la infusión de laurel aparece como un truco simple, económico y muy efectivo.

Las hojas de laurel contienen aceites esenciales, entre ellos el eugenol y el cineol, que son sustancias con un aroma intenso y penetrante. Este perfume resulta agradable para las personas en la cocina, pero es muy molesto para muchos insectos.

Al liberarse en una infusión, estas propiedades se potencian y generan un efecto de barrera natural para mantener alejados a mosquitos, hormigas, moscas y otros visitantes indeseados.

Cómo preparar la infusión de laurel paso a paso Ingredientes: 10 hojas de laurel frescas o secas.

1 litro de agua.

Un pulverizador limpio. Laurel

El paso a paso Poné a hervir el litro de agua en una olla o cacerola. Una vez que rompa el hervor, agregá las hojas de laurel. Dejá cocinar durante unos 10 minutos para que los aceites esenciales se liberen en el agua. Apagá el fuego y dejá reposar la mezcla hasta que esté completamente fría. Colá la infusión para retirar las hojas y volcá el líquido en un pulverizador. De esta manera tendrás un repelente casero listo para usar. hervir hojas de Laurel ¿Cómo aplicarla? La infusión de laurel se puede usar de diferentes formas según el lugar y el tipo de insecto que quieras mantener alejado: En el interior de la casa : rociá marcos de ventanas, cortinas y rincones donde suelen entrar mosquitos o moscas.

: rociá marcos de ventanas, cortinas y rincones donde suelen entrar mosquitos o moscas. En el jardín o balcón : aplicá la infusión sobre las macetas, alrededor del suelo y en las hojas de las plantas más afectadas por plagas.

o : aplicá la infusión sobre las macetas, alrededor del suelo y en las hojas de las plantas más afectadas por plagas. Contra hormigas : pulverizá directamente sobre los senderos que forman en pisos o paredes.

: pulverizá directamente sobre los senderos que forman en pisos o paredes. En textiles : podés rociar cortinas o manteles, siempre dejando que se sequen bien, para generar un ambiente menos atractivo para los insectos.

: podés rociar cortinas o manteles, siempre dejando que se sequen bien, para generar un ambiente menos atractivo para los insectos. Es recomendable repetir la aplicación cada dos o tres días, sobre todo en épocas de calor, cuando los insectos se reproducen con mayor rapidez.