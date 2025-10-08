Uliliza las argollas de madera que están en casa para crear lindos accesorios para el Día de la Madre

Pocos días restan para una celebración muy especial en el país: hablamos del Día de la Madre. Durante esta época del año, como sabemos muy bien, las ventas suelen incrementarse, dado que son muchos los que optan por brindarles un regalo a sus madres, pero también a todas las mamás de la familia.
Si querés aprovechar este momento para dar rienda suelta a la creatividad, podés reutilizar las argollas de madera que tengas en casa para crear algo hermoso que es posible vender, con motivo de la llegada de esta fecha.
Reciclaje
Con este reciclaje tendrás una oportunidad de regalo para el Día de la Madre.
web
Para ello, solo algunas argollas de madera y unos elementos extra serán más que suficientes para que logres crear unos preciosos candelabros, ideales para sumar a la deco del living o la habitación.
Paso a paso para este reciclaje
Crear estos hermosos candelabros te resultará muy sencillo, con un proyecto para el que no debe invertirse mucho dinero en materiales.