Uliliza las argollas de madera que están en casa para crear lindos accesorios para el Día de la Madre

Pocos días restan para una celebración muy especial en el país: hablamos del Día de la Madre. Durante esta época del año, como sabemos muy bien, las ventas suelen incrementarse, dado que son muchos los que optan por brindarles un regalo a sus madres, pero también a todas las mamás de la familia.

Si querés aprovechar este momento para dar rienda suelta a la creatividad, podés reutilizar las argollas de madera que tengas en casa para crear algo hermoso que es posible vender, con motivo de la llegada de esta fecha.

Para ello, solo algunas argollas de madera y unos elementos extra serán más que suficientes para que logres crear unos preciosos candelabros, ideales para sumar a la deco del living o la habitación.

Materiales necesarios

Materiales necesarios Argollas de madera (algunas más grandes y otras más chicas).

(algunas más grandes y otras más chicas). Pintura a la tiza de color negro.

a la tiza de color negro. Silicona líquida .

. Bolitas de madera.

Paso a paso para este reciclaje Crear estos hermosos candelabros te resultará muy sencillo, con un proyecto para el que no debe invertirse mucho dinero en materiales.

Lo primero que vas a hacer es pintar todas las argollas de madera con la pintura a la tiza de color negro. Una vez que la madera se haya secado bien, lo que tendrás que hacer es colocar de forma horizontal una de las argollas grandes y, por encima, sumarle otra argolla más pequeña. Esta última es la que te ayudará a que coloques otras tres argollas pequeñas de forma vertical, para formar con ellas un triángulo, tal y como se aprecia en la imagen. Ya unidas, colocá por encima otra argolla de forma horizontal. Cuando esta última se haya secado, por arriba deben pegarse las bolitas de madera, una junto a la otra, para sumar una más de las argollas de madera grandes. Así, al colocar una vela en el centro, el candelabro estará listo. Ideal para regalarle a mamá en su día.