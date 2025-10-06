6 de octubre de 2025 - 11:26

Utiliza una damajuana de vidrio y vieja para crear esta lámpara colgante o de pie

Reciclaje y manualidades. Una idea decorativa para transformar una damajuana en lámpara artesanal para el hogar.

Por Andrés Aguilera

Con un poco de reciclaje, manualidades y simples trucos caseros, una damajuana de vidrio vieja puede transformarse en una lámpara original para el hogar. Este tipo de proyectos combina diseño y sustentabilidad, como se muestra en varias ideas de reutilización creativa en esta guía práctica de reciclaje doméstico.

Reciclaje: una lámpara con encanto artesanal

La damajuana es ideal para este trabajo gracias a su forma y grosor. Puede convertirse tanto en una lámpara colgante como en una lámpara de pie, según el espacio y el estilo del ambiente.

Su estructura de vidrio crea un efecto cálido cuando la luz se enciende, aportando un toque rústico y elegante.

Materiales necesarios

  • Damajuana de vidrio limpia

  • Guirnalda de luces LED o bombilla con cable

  • Tapón de corcho o goma

  • Taladro con mecha para vidrio (opcional)

  • Cable textil o cadena para colgar

  • Ganchos o base de madera

Paso a paso

  • Lavar bien la damajuana y quitar etiquetas o residuos de pegamento.

  • Si se desea una versión colgante, perforar la parte superior del tapón para pasar el cable eléctrico.

  • Insertar la bombilla o la guirnalda de luces LED dentro de la damajuana.

  • Fijar el cable con el tapón para mantener la estructura estable.

  • Colocar gancho o base según el modelo elegido (colgante o de pie).

  • Probar el encendido y ajustar la altura o la orientación.

image

Manualidades: variantes y estilos decorativos

Este diseño admite distintas interpretaciones. Las damajuanas transparentes ofrecen un brillo más potente, mientras que las verdes o ámbar generan una luz más cálida.

Para un acabado moderno, se puede envolver la base con cuerda de yute, agregar pintura mate o crear un soporte con madera reciclada.

Opciones populares

  • Lámpara colgante múltiple con varias damajuanas.

  • Lámpara de pie con base de tronco.

  • Modelo rústico con cable textil trenzado.

  • Estilo industrial con tapa metálica y bombilla expuesta.

image

Trucos de hogar: seguridad y mantenimiento

Antes de conectar la lámpara, verificar que el cableado esté aislado y que la bombilla sea LED de bajo consumo, ya que genera menos calor y protege el vidrio. Para limpiar, usar un paño seco y evitar productos abrasivos que puedan opacar la superficie.

Este tipo de proyecto no solo decora, sino que también fomenta el reciclaje responsable, demostrando cómo un objeto olvidado puede recuperar vida y protagonismo dentro del hogar.

