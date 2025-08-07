7 de agosto de 2025 - 09:41

No es el blanco: cuál es el color que prefieren las personas bondadosas

Hay colores que describen a la perfección las personalidades de las personas, como es el que te describimos, que es el que más se relaciona con la bondad.

Por Andrés Aguilera

Dentro del universo de la psicología del color, se sostiene que cada tonalidad tiene un impacto único en nuestras emociones y comportamiento. Los colores o tonalidades que elegimos para vestir o rodearnos pueden revelar más de nuestra personalidad de lo que imaginamos y hasta determinar si sos buena persona, o simplemente descubrir rasgos de tu personalidad que tal vez desconocías.

El celeste, el color de las personas llenas de bondad

La psicología del color lleva años investigando cómo los colores influyen en la forma en que percibimos a los demás. En un artículo publicado en la plataforma educativa italiana pianolaureescientifiche.it, la especialista Sara Cerasuolo destacó que el celeste suele ser el color elegido por personas con una gran bondad

Si elegis el celeste, estás optando por la calma, la seguridad y la estabilidad. Este tono refleja una predisposición hacia la tranquilidad y la confianza, tanto en tus relaciones como en tu entorno.

Posiblemente al usarlo, seas reconocido por tu fiabilidad, honestidad y tendencia a buscar la armonía en todas las facetas de tu vida. Aunque esta serenidad puede interpretarse a veces como distante o fría, tenés la capacidad de mantener la compostura incluso en las situaciones más difíciles.

Las personas que usan tonos claros - puede ser el blanco, el rosa o los tono pastel - suelen transmitir calma, cercanía y confianza, cualidades asociadas con la bondad. Además, este color refleja claridad mental y emocional, lo que favorece vínculos más sanos y genuinos.

