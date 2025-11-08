8 de noviembre de 2025 - 13:05

Qué frutas y verduras sembrar en tu huerta orgánica a finales de Noviembre: la guía definitiva

A finales de este mes es el momento ideal para comenzar a plantar en tu huerta casera.Con estos cultivos, tu huerta orgánica comenzará a tomar forma.

Foto:

Por Redacción

Noviembre marca oficialmente el inicio de la temporada de siembra para climas cálidos. Si la idea de cosechar tus propios alimentos te entusiasma, este es el momento perfecto para transformar tu huerta orgánica y prepararla para el verano.

El aumento de las temperaturas crea el ambiente ideal para que una gran variedad de verduras germinen y crezcan. Con la planificación adecuada, podrás disfrutarás de alimentos naturales, frescos y libre de químicos.

4 cultivos esenciales para sembrar en Noviembre

Para asegurar una cosecha abundante y saludable, te recomendamos estas cuatro opciones que prosperan con el clima que trae el fin de año:

1. Lechugas: La lechuga es un cultivo indispensable que se beneficia de las temperaturas moderadas de esta época. Su crecimiento rápido te permitirá cosechar hojas frescas en pocas semanas.

Consejos Clave:

  • Suelo y Sombra: Necesita un suelo bien aireado. Para protegerla del sol más intenso del mediodía y evitar que se "espigue" (florezca), busca un lugar con algo de sombra o siembra cerca de plantas más altas.

  • Variedades Recomendadas: Podés optar por la popular lechuga romana o la versátil lechuga crespa, perfectas para cualquier ensalada.

2. Espinacas: La espinaca es una planta sorprendentemente resistente. Aunque prefiere ambientes frescos, si se mantiene un riego adecuado, se adapta muy bien al calor que se acerca.

Consejos Clave:

  • Espacio: Al sembrarla en la huerta orgánica, asegúrate de darle suficiente espacio entre plantas para que sus hojas se desarrollen sin competir por luz o nutrientes.

  • Cosecha Continua: Puedes cosechar las hojas externas de forma gradual, permitiendo que la planta siga produciendo.

3. Tomates: Noviembre es un excelente mes para plantar tomates, ya que son amantes del sol. ¡Necesitan mucha luz para madurar y desarrollar su sabor completo!

Consejos Clave:

  • Ubicación: Un lugar que reciba sol directo la mayor parte del día es fundamental.

  • Variedades para el Hogar: Elegir una variedad adecuada es clave. El tomate cherry y el tomate perita suelen ser los que mejor prosperan en huertas caseras y macetas. Deberás guiarlos y darles soporte (tutores) a medida que crezcan.

4. Zanahorias: No olvides incluir las zanahorias, que también se siembran con éxito al final de noviembre.

Consejos Clave:

  • Preparación del Suelo: Dado que es una raíz y se desarrolla bajo tierra, es fundamental que el suelo esté suelto, profundo y libre de piedras u obstrucciones. Una tierra compacta dará como resultado zanahorias pequeñas o torcidas.

  • Riego: Necesitan humedad constante, pero sin encharcar.

Cuidado y fertilización natural: el secreto de tu huerta

Para que estos cultivos florezcan, asegúrate de mantener la fertilización natural. Utiliza compost casero o humus de lombriz para nutrir el suelo y evita por completo los productos químicos.

Al priorizar métodos orgánicos, no solo cuidas el medio ambiente, sino que garantizas que tus alimentos sean frescos, saludables y de la mejor calidad.

