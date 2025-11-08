¿Tu gato siente lo que vos no ves? Así se explica el mito de la protección felina

Desde el Antiguo Egipto, los gatos han sido vistos como guardianes del hogar y símbolos de protección . Su conexión con la diosa Bastet, asociada al amor, la fertilidad y la armonía, los convirtió en emblemas de defensa espiritual. Se creía que su sola presencia podía alejar el mal y atraer buena fortuna.

Hallaron un extraño felino conocido como yaguarundí, el "gato nutria", en el patio de una casa de Entre Ríos

A lo largo de los siglos, este vínculo místico se mantuvo. En Japón, por ejemplo, el famoso Maneki-neko continúa siendo un talismán de buena suerte y prosperidad. Pero en la Europa medieval, la superstición los convirtió en víctimas de falsas creencias, especialmente a los gatos negros, que pasaron de ser vistos como protectores a símbolos de mala suerte.

Aunque la ciencia no respalda la idea de que los gatos tengan “poderes” sobrenaturales, sí reconoce su sensibilidad. Poseen sentidos auditivos y olfativos mucho más desarrollados que los nuestros, lo que les permite reaccionar ante estímulos que los humanos no detectamos, vibraciones, sonidos o cambios en el aire.

Esta capacidad podría explicar por qué, a veces, parecen “ver” algo invisible o fijar la mirada en la nada . En realidad, están respondiendo a señales imperceptibles para nosotros, pero que su cuerpo sí capta.

En el plano emocional, los gatos también pueden reflejar lo que ocurre en su entorno . Algunos especialistas en conducta felina afirman que absorben parte de la energía de quienes los rodean, reaccionando con calma o inquietud según el estado de ánimo de sus dueños.

Gatos. Fuente: Canva Gatos. Fuente: Canva

Los gatos son más que guardianes espirituales

En distintas corrientes esotéricas, se dice que cuando un gato elige dormir junto a alguien o permanecer en un rincón de la casa, está equilibrando la energía del lugar o protegiendo a esa persona de una carga negativa. Incluso su ronroneo, científicamente probado como relajante, se interpreta como una vibración capaz de sanar y calmar emociones humanas.

Sin embargo, más allá de la espiritualidad, su verdadera “protección” puede ser emocional. Tener un gato reduce el estrés, mejora el ánimo y genera sensación de bienestar. Su compañía nos obliga a detenernos, respirar y observar. Tal vez esa sea la auténtica magia, enseñarnos a encontrar paz en lo cotidiano.

La creencia de que los gatos sienten lo que no vemos combina historia, espiritualidad y ciencia. No hay pruebas de que absorban malas energías, pero sí de que alivian las nuestras. En su misterio, estos animales no solo acompañan, reflejan lo que somos y lo que necesitamos equilibrar. Por eso, más que guardianes del alma, son espejos silenciosos del mundo interior que a veces olvidamos mirar.