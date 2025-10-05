5 de octubre de 2025 - 17:45

¿Tu gato tiene pulgas? Estas 9 señales pueden confirmarlo y alertarte a tiempo

Detectar pulgas en gatos a tiempo es clave para evitar complicaciones de salud. Estas son las 9 señales más comunes que no debes ignorar.

Por Redacción

La presencia de pulgas en gatos puede comprometer su bienestar e incluso afectar a todo el hogar. Conocer los síntomas permite actuar con rapidez y eficacia. Detectar una infestación por pulgas en gatos lo antes posible es fundamental para proteger su salud y la del entorno familiar.

Incluso los felinos que viven puertas adentro no están exentos del riesgo de ser afectados por estos parásitos externos. La vigilancia constante y una respuesta temprana permiten prevenir situaciones más graves y evitar la propagación.

Hay ciertas señales físicas y comportamentales que pueden indicar la presencia de pulgas. Las más frecuentes son:

  1. Acicalamiento excesivo: El gato se lame o muerde continuamente, especialmente en cuello, patas traseras o base de la cola.
  2. Rascado intenso: Picazón persistente en zonas como axilas, cuello o cola que genera enrojecimiento o lesiones.
  3. Irritación cutánea: Aparición de enrojecimientos, protuberancias o costras similares a la sarna.
  4. Encías pálidas o debilidad: En casos severos, las pulgas provocan anemia por pérdida de sangre.
  5. Pérdida de peso: Al ingerir pulgas infectadas, el gato puede contraer parásitos intestinales.
  6. Evita ciertas zonas: Rehúye lugares con mayor presencia de pulgas, como alfombras o sillones.
  7. Ansiedad o nerviosismo: Cambios de comportamiento asociados al malestar.
  8. Motas negras: Excremento de pulgas visible en su cama o pelaje.
  9. Insectos visibles: Presencia de pulgas adultas desplazándose por el cuerpo, sobre todo en abdomen y lomo.
Cómo actuar si hay pulgas

El tratamiento debe incluir al gato y su entorno. Usar productos específicos recomendados por veterinarios, como pipetas, collares o champús, es esencial. También se recomienda aspirar y lavar textiles con frecuencia, tratar a todas las mascotas del hogar y mantener la higiene general.

Fumigar con precaución

En caso de fumigar, deben emplearse productos aptos para animales. Algunos insecticidas son tóxicos para gatos, por lo que es crucial seguir instrucciones profesionales y mantener a las mascotas alejadas durante el proceso.

