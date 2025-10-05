¿Tu gato tiene pulgas? Estas 9 señales pueden confirmarlo y alertarte a tiempo

La presencia de pulgas en gatos puede comprometer su bienestar e incluso afectar a todo el hogar. Conocer los síntomas permite actuar con rapidez y eficacia. Detectar una infestación por pulgas en gatos lo antes posible es fundamental para proteger su salud y la del entorno familiar.
Incluso los felinos que viven puertas adentro no están exentos del riesgo de ser afectados por estos parásitos externos. La vigilancia constante y una respuesta temprana permiten prevenir situaciones más graves y evitar la propagación.
Hay ciertas señales físicas y comportamentales que pueden indicar la presencia de pulgas. Las más frecuentes son:
Los tratamientos antipulgas en pipetas o collares en gatos deben aplicarse bajo recomendación veterinaria
Cómo actuar si hay pulgas
El tratamiento debe incluir al gato y su entorno. Usar productos específicos recomendados por veterinarios, como pipetas, collares o champús, es esencial. También se recomienda aspirar y lavar textiles con frecuencia, tratar a todas las mascotas del hogar y mantener la higiene general.
Las pulgas pueden provocar anemia en gatos jóvenes, detectable por encías pálidas o debilidad
Fumigar con precaución
En caso de fumigar, deben emplearse productos aptos para animales. Algunos insecticidas son tóxicos para gatos, por lo que es crucial seguir instrucciones profesionales y mantener a las mascotas alejadas durante el proceso.