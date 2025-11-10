10 de noviembre de 2025 - 17:57

Dónde ubicar una cinta roja en casa para activar la buena suerte, según el Feng Shui

La cinta roja es considerada un símbolo protector y energético. Para el Feng Shui no depende solo del color, sino del lugar exacto donde se la ubica en casa.

Para que funcione en casa, la cinta debe estar limpia, en buen estado y colocada con una intención clara, no por costumbre o decoración.

Foto:

IA Gemini
Por Redacción

Algunas personas la tienen en la muñeca o a veces olvidada en un cajón sin saber que su ubicación puede influir en la energía de casa. La cinta roja se asocia a la protección y al fortalecimiento de la intención personal, pero el Feng Shui explica que solo funciona si se coloca en sectores específicos.

Esta práctica refuerza la llegada de buena suerte y armonía en el hogar. La tradición indica que el rojo simboliza vitalidad, alegría y fuerza. Sin embargo, colocarla en cualquier lugar no genera cambios. Por eso es importante conocer cuál es el punto estratégico dentro del hogar donde se activa el flujo positivo que favorece proyectos, vínculos y bienestar.

cinta roja feng shui
Dónde ubicar la cinta roja en casa para activar la buena suerte

Según la filosofía del Feng Shui, la energía que ingresa a la casa influye directamente en la vida cotidiana.

  1. Uno de los lugares más recomendados para colocar una cinta roja es en la puerta de entrada. Puede ubicarse en la manija interior, en el picaporte o incluso en el marco. Este punto representa el paso entre lo externo y lo interno, por lo que la cinta actúa como un filtro simbólico que atrae lo favorable y aleja lo que interrumpe el equilibrio.
  2. Otra opción es ubicarla en la zona conocida como rincón de la riqueza dentro del mapa Bagua: generalmente se encuentra en la esquina posterior izquierda del espacio al ingresar por la puerta principal. Allí la cinta puede acompañarse de una planta sana o un objeto que represente crecimiento.
  3. También puede colocarse en una ventana donde ingrese luz natural, ya que eso potencia la intención y amplifica la energía del color rojo.
cinta roja feng shui
Cómo potenciar el efecto de la cinta roja, según el Feng Shui

Si bien la cinta roja es un elemento sencillo, su efectividad depende de la intención y del contexto en el que se ubica.

  • Esta filosofía milenaria China recomienda renovar la cinta cada cierto tiempo, especialmente si perdió color o se deshilacha, ya que considera que los objetos deteriorados debilitan la energía.
  • Además, es importante evitar colocarla en lugares desordenados o con acumulación de objetos, porque el desorden bloquea el flujo de la buena suerte.
  • Para potenciar su efecto, puede combinarse con la limpieza energética del hogar mediante ventilación diaria, orden visual y luz natural.
  • De hecho, también ayuda dedicar unos segundos a sostener la cinta antes de ubicarla, pensando en un objetivo concreto como estabilidad económica, armonía familiar o protección emocional.
cinta roja feng shui
La cinta roja es un símbolo sencillo pero cargado de significado dentro del Feng Shui. Más que un amuleto, funciona como un recordatorio visual de la intención de atraer bienestar y oportunidades.

