10 de noviembre de 2025 - 23:09

1 sola cucharada: el ingrediente que perfuma el piso de casa al momento de limpiarlo

Unas pocas gotas de un ingrediente puede transformar la sensación completa de casa. Es un truco simple para dejar un aroma intenso al lavar el piso.

Con este ingrediente el perfume se vuelve parte de la casa por bastante tiempo.

Foto:

WEB
Por Redacción

Hay hogares que, aun estando limpios, no terminan de sentirse frescos. El aroma es parte clave de la experiencia y por eso esta solución evita los productos demasiado fuertes o costosos. Este truco para que el piso de casa mantenga un buen olor debe implementarse en el balde con agua. Solo hace falta una cucharada porque el resultado sorprende.

Este método es utilizado desde hace tiempo en espacios donde se busca sensación de orden y armonía. No necesita mezclas complicadas porque solo se suma al agua y demás ingredientes habituales. La clave está en elegir correctamente qué aceite esencial usar y en qué momento incorporarlo. El olor que deja es profundo y duradero.

limpieza de pisos
Con este ingrediente el perfume se vuelve parte de la casa por bastante tiempo.

El ingrediente que potencia el aroma de la limpieza

Este truco intenta sumar un aceite esencial al agua que se usa para trapear o baldear los pisos.

  • Los aceites esenciales son extractos naturales obtenidos de plantas, flores o cortezas y se caracterizan por concentrar fragancias muy definidas.
  • La recomendación es añadir solo unas gotas o un pequeño chorrito dentro del balde, junto con el limpiador de siempre. La cantidad es mínima porque estas esencias tienen una intensidad que se dispersa rápido en el ambiente.

La elección del aroma depende del efecto que se quiera obtener

El aceite esencial de lavanda se asocia con ambientes tranquilos, el de eucalipto con frescura y el de limón con sensación de limpieza brillante.

Lo que cambia es que, al integrarse con el agua, el perfume se distribuye de manera más pareja y permanece más tiempo en el aire incluso después de que el piso se seca.

Según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos, los aceites esenciales cuentan con compuestos aromáticos volátiles que pueden influir en la percepción olfativa del ambiente.

Cómo incorporarlo a la rutina diaria sin esfuerzo

  1. La aplicación es muy simple: primero se prepara el balde con agua y el limpiador habitual, ya sea jabón neutro o un desinfectante suave.
  2. Luego se añade el aceite esencial elegido: con mover apenas el agua ya es suficiente para que se mezcle.
  3. Después se limpia el piso como siempre. No hay cambios en los pasos, tiempos ni esfuerzo, porque el resultado se percibe al instante.

Es importante no excederse con la cantidad. Cuando se usa demasiado, el aroma puede volverse demasiado intenso y generar el efecto contrario. Por eso, lo ideal es comenzar con una cucharada o menos y ajustar de acuerdo con el tamaño de la habitación.

limpieza de pisos
Con este ingrediente el perfume se vuelve parte de la casa por bastante tiempo.

Este truco es simple y no necesita muchos ingredientes en la mezcla. El aceite esencial deja un efecto relajante a la hora de haber trapeado el piso de casa. Lo ideal es sumarle esas pocas gotas al balde con agua para acompañar la limpieza con un aroma intenso.

