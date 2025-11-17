17 de noviembre de 2025 - 11:01

La planta que revive patios apagados: florece todo el año, atrae mariposas y casi no pide agua

Una especie resistente transforma tu jardín sin esfuerzo: en jardinería, pocas plantas logran color constante, perfume suave y vida silvestre sin riego frecuente.

Color constante en tu jardín con jardinería simple y plantas resistentes.
Color constante en tu jardín con jardinería simple y plantas resistentes.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

los jilgueros seguiran volviendo al jardin si colocas una fruta afuera en noviembre

Los jilgueros seguirán volviendo al jardín si colocás una fruta afuera en noviembre

Por Andrés Aguilera
Estas aves suelen alimentarse en momentos en que el ambiente del jardín se siente seguro.

Atraiga canarios al jardín de casa con un alimento natural servido en un recipiente

Por Lucas Vasquez

Conocida por atraer mariposas, abejas y otros polinizadores, transforma cualquier espacio apagado en un rincón vibrante sin la necesidad de regar seguido. En jardinería, esto la vuelve un recurso valioso para sumar vida sin aumentar el consumo de agua.

image
Color constante en tu jard&iacute;n con jardiner&iacute;a simple y plantas resistentes.

Color constante en tu jardín con jardinería simple y plantas resistentes.

Recién en este tercer párrafo aparecen las voces técnicas. Ingenieros agrónomos del INTA y biólogos de la Red Argentina de Polinizadores coinciden en destacar que la protagonista de esta nota es la Lantana camara, una planta reconocida por su resistencia, su floración permanente y su capacidad de prosperar en suelos pobres y climas secos.

Citan estudios publicados en la Biblioteca Digital del INTA y trabajos del Centro de Ecología Aplicada que describen cómo la Lantana puede mantener ciclos de floración casi continuos gracias a su fisiología adaptada a la radiación solar intensa. Su estructura foliar reduce la pérdida de agua, lo que explica por qué crece incluso en zonas donde otras plantas se debilitan.

Tres razones por las que todos la quieren en su jardín

1. Floración inagotable:

La Lantana puede mostrar flores amarillas, naranjas, fucsias o multicolores, y lo hace de manera casi constante. Esto garantiza un jardín vivo incluso en invierno.

2. Atrae mariposas y fauna útil:

Su néctar es irresistible para diversos insectos polinizadores, algo muy buscado en jardinería moderna. Tenerla mejora la biodiversidad del patio.

3. No necesita casi agua:

Con riegos mínimos, mantiene un crecimiento firme y un aspecto saludable. Es ideal para quienes quieren plantas resistentes sin dedicar tiempo diario.

image
Color constante en tu jard&iacute;n con jardiner&iacute;a simple y plantas resistentes.

Color constante en tu jardín con jardinería simple y plantas resistentes.

Cómo cuidarla para que florezca al máximo

A pesar de su resistencia, conviene ubicarla en sol pleno, donde desarrolla la mayor cantidad de flores. Un suelo con buen drenaje y un riego semanal en verano son más que suficientes para que se mantenga espléndida. Si la plantás en maceta, buscá recipientes profundos que permitan que sus raíces se expandan sin problemas.

La Lantana agradece una poda ligera a fines del verano, lo que estimula un nuevo ciclo de flores. También conviene retirar las flores secas para que la planta concentre energía en nuevas brotaciones. Con estos cuidados mínimos, vas a tener un patio lleno de color, vida y movimiento, sin gastar tiempo ni agua.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

que plantar y como hacerlo para tener un jardin que cambie de color con las estaciones

Qué plantar y cómo hacerlo para tener un jardín que cambie de color con las estaciones

Por Daniela Leiva
Árbol ideal para jardín, amado en jardinería por sus plantas resistentes.

El árbol que da sombra todo el año, decora cualquier espacio verde y casi no necesita agua

Por Ignacio Alvarado
Esta planta crea un muro floral que embellece las cercanías del jardín todo el verano sin esfuerzo.

El arbusto que crea un muro natural lleno de rosas en el jardín de casa

Por Lucas Vasquez
Esta idea brinda una conexión entre distintos pájaros y los espacios domésticos, contribuyendo al equilibrio ecológico.

Atraiga diferentes especies de pájaros al jardín con una sola verdura en un recipiente

Por Lucas Vasquez