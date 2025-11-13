13 de noviembre de 2025 - 18:14

Atraiga diferentes especies de pájaros al jardín con una sola verdura en un recipiente

El jardín de casa puede convertirse en refugio natural y sencillo de aves silvestres. Solo se necesita una verdura común y un rincón tranquilo para ubicarlo.

Esta idea brinda una conexión entre distintos pájaros y los espacios domésticos, contribuyendo al equilibrio ecológico.

Esta idea brinda una conexión entre distintos pájaros y los espacios domésticos, contribuyendo al equilibrio ecológico.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Ofrecer un espacio del jardín para distintas aves es un beneficio para la naturaleza viva. No se necesitan muchos elementos, sino algunos recursos simples. En temporadas cálidas, distintos pájaros buscan alimento natural y refugio. Por eso, una verdura muy habitual en la cocina puede convertirse en un imán para distintas especies si se la coloca del modo correcto.

Leé además

el secreto de los expertos en paisajismo: como transformar tu patio en un jardin moderno y simple

El secreto de los expertos en paisajismo: cómo transformar tu patio en un jardín moderno y simple

Por Daniela Leiva
no es un portalapices: reciclar el rollo de carton de papel higienico esta de moda, ideal para organizar

No es un portalápices: reciclar el rollo de cartón de papel higiénico está de moda, ideal para organizar

Por Daniela Leiva

Ya sea en balcones, terrazas o patios pequeños puede probarse esta idea ingeniosa y saludable para atraer distintos pájaros que siempre necesitan alimentos de paso. Esta verdura, ya sea cortada o completa, no altera el entorno y resulta un imán para pájaros nativos, al punto de atraerlos para alimentarse y descansar antes de seguir su vuelo.

pájaros alimentándose de calabaza
Esta idea brinda una conexión entre distintos pájaros y los espacios domésticos, contribuyendo al equilibrio ecológico.

Esta idea brinda una conexión entre distintos pájaros y los espacios domésticos, contribuyendo al equilibrio ecológico.

El zapallo: una verdura que atrae distintos pájaros al jardín

El zapallo, ya sea cortado en pequeños trozos o cubos, es una fuente de nutrientes y energía para muchas aves silvestres.

  • Su pulpa anaranjada contiene betacarotenos y azúcares naturales que resultan especialmente atractivos para distintas especies, entre ellas calandrias, jilgueros y zorzales.
  • Colocar estos trozos en un pequeño recipiente, preferentemente de barro o madera, estimula a los pájaros a acercarse con confianza.
  • Aunque también puede cortarse a la mitad para que los pájaros picoteen diariamente, hasta cambiarlo una vez que el alimento sea mínimo.
  • Lo recomendable es ubicar el recipiente en una zona del jardín o balcón que reciba sol durante parte del día, sin estar totalmente expuesta.
  • Aunque también puede cortarse a la mitad para que los pájaros picoteen diariamente, hasta cambiarlo una vez que el alimento sea mínimo.
  • El zapallo debe renovarse cada 2 o 3 días para mantener su aroma natural y evitar la fermentación.

De esta forma, se atrae a los visitantes alados, pero también mejora la biodiversidad del entorno, aportando equilibrio y color a los espacios verdes del hogar.

pájaros alimentándose de calabaza
Esta idea brinda una conexión entre distintos pájaros y los espacios domésticos, contribuyendo al equilibrio ecológico.

Esta idea brinda una conexión entre distintos pájaros y los espacios domésticos, contribuyendo al equilibrio ecológico.

Cómo preparar el espacio ideal para que regresen las aves diariamente

El secreto no está solo en el alimento, sino también en el entorno que se crea alrededor.

  • Las aves buscan lugares tranquilos, con algo de sombra, agua limpia y superficies donde posarse.
  • Si se combina el recipiente con zapallo y un pequeño bebedero común con agua fresca, el jardín se convierte en un refugio atractivo.
  • Al mismo tiempo, debemos evitar el uso de repelentes químicos o limpiadores fuertes para no alterar su sentido del olfato.
  • También conviene mantener las plantas con flores pequeñas, ya que ofrecen refugio y semillas para distintas especies.

Con el tiempo, las aves recordarán el lugar y regresarán, aportando vida, sonido y movimiento al entorno.

pájaros alimentándose de calabaza
Esta idea brinda una conexión entre distintos pájaros y los espacios domésticos, contribuyendo al equilibrio ecológico.

Esta idea brinda una conexión entre distintos pájaros y los espacios domésticos, contribuyendo al equilibrio ecológico.

Atraer aves al jardín es una forma simple de disfrutar de la naturaleza y cuidarlas de manera respetuosa y saludable. Un simple alimento natural como trozos de zapallo, agua fresca y un rincón seguro crea un refugio donde las aves encuentran descanso antes de continuar su viaje.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Estas medidas preventivas disminuyen la posibilidad de que las arañas vuelvan a instalarse en el mismo lugar.

Dos trucos sencillos que mantienen lejos a las arañas de rincón dentro de casa

Por Lucas Vasquez
Ofrecer alimento natural a las aves a través de los árboles frutales no solo embellece el jardín, sino que también genera un punto de encuentro con la naturaleza.

El árbol frutal que alimenta y refugia a los pájaros durante todo el verano

Por Lucas Vasquez
Cuidar el bienestar de estos pájaros significa ofrecer alimentos adecuados, mantener la limpieza y respetar sus comportamientos naturales.

Atraiga pájaros al jardín de casa con un alimento sencillo de preparar

Por Lucas Vasquez
Paso a paso para reciclar botellas de vidrio en casa

Reciclar las botellas de vidrio ahora está a la moda: la alternativa ecológica para decorar tu casa

Por Redacción