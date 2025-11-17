17 de noviembre de 2025 - 10:06

Los jilgueros seguirán volviendo al jardín si colocás una fruta afuera en noviembre

Una simple fruta puede atraer jilgueros al jardín en noviembre. Conocé qué variedades prefieren y cómo colocarlas para que regresen siempre.

Por Andrés Aguilera

Estas aves suelen alimentarse en momentos en que el ambiente del jardín se siente seguro.

La fruta ideal para atraer jilgueros

Los jilgueros muestran una marcada preferencia por alimentos naturales y fáciles de acceder. Muchos responden bien a frutas dulces, sobre todo cuando se colocan en zonas visibles. Una fruta madura funciona como un estímulo poderoso para estas aves inquietas.

Los especialistas recomiendan usar manzana, banana o pera. Estas opciones aportan azúcares que los jilgueros aprovechan rápido.

La manzana es la más efectiva porque conserva aroma y estructura durante varias horas. Es clave evitar frutas fermentadas, que pueden atraer insectos indeseados.

Dónde y cómo colocarla para que regresen

La ubicación es fundamental para que los jilgueros vuelvan. Lo ideal es dejar la fruta en una rama segura o sobre una plataforma elevada.

Un sitio tranquilo, lejos del paso constante de personas, les da confianza. Los jilgueros vuelven cuando sienten estabilidad en su entorno.

Conviene cortar la fruta en trozos medianos. Cada pieza debe estar firmemente apoyada para que no caiga.

Algunos aficionados colocan la fruta en pequeñas cúpulas de madera que protegen del viento. Esto ayuda a que el olor se mantenga más tiempo.

Otros trucos para atraer jilgueros en noviembre

Además de la fruta, podés sumar semillas de girasol pelado, que los jilgueros adoran. Ofrecer agua limpia en un recipiente bajo también los motiva a visitar el jardín. Estas aves disfrutan de refrescarse, especialmente en días más cálidos de noviembre.

Mantener plantas nativas favorece la presencia constante de aves pequeñas. Arbustos como el duranta o la lantana ofrecen refugio y alimento extra. Los jilgueros necesitan sentirse seguros, y la presencia de vegetación lo garantiza.

Si tenés gatos, ubicá la fruta en zonas altas, fuera de su alcance. Esto evita que los jilgueros se espanten y que abandonen la zona. Las aves regresan cuando perciben un espacio armonioso y libre de amenazas.

Checklist para que los jilgueros vuelvan

  • Usá manzana, banana o pera bien madura.
  • Colocala en un lugar alto y poco transitado.
  • Mantené agua fresca disponible.
  • Sumá semillas de girasol pelado.
  • Conservá plantas nativas para refugio.
  • Evitá mascotas cerca del punto de alimento.
