Atraiga canarios al jardín de casa con un alimento natural servido en un recipiente

Un alimento común que siempre tenemos en la cocina puede ser clave para que los canarios se acerquen al jardín y encuentren un refugio saludable.

Estas aves suelen alimentarse en momentos en que el ambiente del jardín se siente seguro.

Estas aves suelen alimentarse en momentos en que el ambiente del jardín se siente seguro.

En climas cálidos, el jardín de casa se llena de aves pequeñas durante el día, pero pocas permanecen el tiempo suficiente como para observarlas de cerca. Existe un cereal que actúa como atracción para los canarios, especialmente en zonas con algo de vegetación. Solo debe ubicarse en lugares seguros y en un recipiente.

Se trata simplemente de ofrecerlo al natural, preferentemente a cierta altura y en un área tranquila del patio o balcón. Con el tiempo, este sencillo método puede convertirse en parte de una rutina diaria que favorece la presencia de canarios y otras aves pequeñas. La clave está en saber qué producto elegir y cómo presentarlo para no ahuyentarlos y darles su espacio natural para que continúen su camino.

canarios en el jardín
Estas aves suelen alimentarse en momentos en que el ambiente del jardín se siente seguro.

Estas aves suelen alimentarse en momentos en que el ambiente del jardín se siente seguro.

La avena cruda es un alimento que atrae canarios al jardín

La avena natural sin ningún complemento es un alimento que los canarios pueden reconocer rápidamente como fuente de energía.

Los copos de este cereal y sin cocinar pueden ser ofrecidos en pequeñas cantidades a aves silvestres. Esto la convierte en un recurso práctico para quienes desean invitar aves y disfrutar de la naturaleza.

  • Los canarios suelen acercarse primero de manera cautelosa, observando desde una rama cercana.
  • Luego, si el entorno es tranquilo y no hay movimientos bruscos, pueden comenzar a alimentarse sin sobresaltos.
  • Si la experiencia se repite durante varios días, es probable que vuelvan al mismo lugar.
  • Por eso, es importante evitar colocar el recipiente en el suelo si el área es frecuentada por gatos o perros. Una repisa alta o una rama estable puede ser suficiente.

Además, el alimento debe mantenerse seco para conservar su aroma y textura. Esto favorece que los canarios lo identifiquen y regresen de manera espontánea.

canarios en el jardín
Estas aves suelen alimentarse en momentos en que el ambiente del jardín se siente seguro.

Estas aves suelen alimentarse en momentos en que el ambiente del jardín se siente seguro.

Cómo preparar el espacio para recibirlos y alimentarlos de manera frecuente

No se necesita un jardín grande. Un balcón soleado o una terraza con una maceta también pueden funcionar.

  • Acá, lo fundamental es que el lugar tenga al menos un punto de respaldo vegetal, ya sea una planta alta, un arbusto o un árbol cercano, desde donde los canarios puedan observar antes de acercarse.
  • El recipiente puede ser pequeño y poco profundo, algo tan simple como un platito o una tapa firme.
  • La avena debe renovarse todos los días en pequeñas cantidades, evitando la humedad. Y al mismo tiempo debe complementarse con agua fresca en otro recipiente.
  • Cabe aclarar que no se recomienda ofrecer pan ni alimentos procesados, ya que no aportan nutrientes adecuados.
canarios en el jardín
Estas aves suelen alimentarse en momentos en que el ambiente del jardín se siente seguro.

Estas aves suelen alimentarse en momentos en que el ambiente del jardín se siente seguro.

Ofrecer avena cruda en un recipiente es una manera simple de acercar canarios al jardín sin alterar el ambiente natural. Este alimento es accesible y compatible con la alimentación de estas aves.

