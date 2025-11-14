El árbol que da sombra todo el año, decora cualquier espacio verde y casi no necesita agua

El árbol que sorprende por su sombra permanente , su resistencia y su capacidad de adaptarse a casi cualquier suelo viene ganando espacio en los patios y parques argentinos. Conocido por sobrevivir con muy poca agua , se volvió una opción buscada por quienes quieren plantas fáciles de cuidar sin perder estética.

El árbol frutal que alimenta y refugia a los pájaros durante todo el verano

El árbol ideal para patios chicos: da sombra y no rompe el suelo

Su presencia aporta frescura , reduce la temperatura del entorno y mejora la calidad del aire , beneficios que vuelven a este ejemplar un favorito en proyectos de jardinería sustentable. Y lo mejor: crece rápido, mantiene sus hojas todo el año y casi no requiere intervenciones más que un control esporádico.

Agrónomos del INTA y viveristas locales destacan que este árbol —conocido popularmente como Ligustro Japonés o Ligustrum lucidum— posee una tolerancia excepcional a la sequía y a la contaminación urbana. Es decir, prospera tanto en un jardín sombrío como en veredas expuestas al sol pleno.

Árbol ideal para jardín, amado en jardinería por sus plantas resistentes.

Además, sus raíces no suelen ser agresivas, lo que permite plantarlo cerca de casas , cocheras o caminos sin riesgo de levantamientos. Y su copa redonda, frondosa y estable lo convierte en uno de los árboles más usados para generar espacios de descanso protegidos del calor.

Árbol ideal para jardín, amado en jardinería por sus plantas resistentes.

Siempre conserva su follaje, ofreciendo un techo verde incluso en invierno.

2. Crecimiento veloz:

En menos de tres años alcanza una altura ideal para generar refugio.

3. Mínimo consumo de agua:

Sus hojas cerosas reducen la evaporación, lo que permite riegos muy espaciados.

4. Gran resistencia ambiental:

Tolera heladas suaves, viento, calor extremo y suelos pobres.

Cómo cuidarlo para que crezca fuerte

Aunque es casi indestructible, conviene ubicarlo en un sitio con sol directo, sobre todo durante sus primeros meses. Un riego profundo semanal es suficiente para que sus raíces se establezcan.

Agregá mulch alrededor del tronco para conservar humedad y evitar malezas. Y cada otoño, hacé una poda ligera para mantener su forma y estimular nuevos brotes. Con estos cuidados mínimos, vas a tener un árbol que acompaña toda la vida sin pedir casi nada a cambio.