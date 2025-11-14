14 de noviembre de 2025 - 08:44

El árbol que da sombra todo el año, decora cualquier espacio verde y casi no necesita agua

Un árbol resistente transforma tu jardín con muy poco esfuerzo: en jardinería, estas plantas ganaron fama por su sombra constante y bajo mantenimiento.

Árbol ideal para jardín, amado en jardinería por sus plantas resistentes.

Árbol ideal para jardín, amado en jardinería por sus plantas resistentes.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

El árbol que sorprende por su sombra permanente, su resistencia y su capacidad de adaptarse a casi cualquier suelo viene ganando espacio en los patios y parques argentinos. Conocido por sobrevivir con muy poca agua, se volvió una opción buscada por quienes quieren plantas fáciles de cuidar sin perder estética.

Leé además

El árbol embellece el jardín y facilita la jardinería con plantas resistentes.

El árbol ideal para patios chicos: da sombra y no rompe el suelo

Por Ignacio Alvarado
Ofrecer alimento natural a las aves a través de los árboles frutales no solo embellece el jardín, sino que también genera un punto de encuentro con la naturaleza.

El árbol frutal que alimenta y refugia a los pájaros durante todo el verano

Por Lucas Vasquez

Su presencia aporta frescura, reduce la temperatura del entorno y mejora la calidad del aire, beneficios que vuelven a este ejemplar un favorito en proyectos de jardinería sustentable. Y lo mejor: crece rápido, mantiene sus hojas todo el año y casi no requiere intervenciones más que un control esporádico.

image
&Aacute;rbol ideal para jard&iacute;n, amado en jardiner&iacute;a por sus plantas resistentes.

Árbol ideal para jardín, amado en jardinería por sus plantas resistentes.

Agrónomos del INTA y viveristas locales destacan que este árbol —conocido popularmente como Ligustro Japonés o Ligustrum lucidum— posee una tolerancia excepcional a la sequía y a la contaminación urbana. Es decir, prospera tanto en un jardín sombrío como en veredas expuestas al sol pleno.

Además, sus raíces no suelen ser agresivas, lo que permite plantarlo cerca de casas, cocheras o caminos sin riesgo de levantamientos. Y su copa redonda, frondosa y estable lo convierte en uno de los árboles más usados para generar espacios de descanso protegidos del calor.

image
&Aacute;rbol ideal para jard&iacute;n, amado en jardiner&iacute;a por sus plantas resistentes.

Árbol ideal para jardín, amado en jardinería por sus plantas resistentes.

Cuatro características que lo vuelven único

1. Sombra asegurada todo el año:

Siempre conserva su follaje, ofreciendo un techo verde incluso en invierno.

2. Crecimiento veloz:

En menos de tres años alcanza una altura ideal para generar refugio.

3. Mínimo consumo de agua:

Sus hojas cerosas reducen la evaporación, lo que permite riegos muy espaciados.

4. Gran resistencia ambiental:

Tolera heladas suaves, viento, calor extremo y suelos pobres.

Cómo cuidarlo para que crezca fuerte

Aunque es casi indestructible, conviene ubicarlo en un sitio con sol directo, sobre todo durante sus primeros meses. Un riego profundo semanal es suficiente para que sus raíces se establezcan.

Agregá mulch alrededor del tronco para conservar humedad y evitar malezas. Y cada otoño, hacé una poda ligera para mantener su forma y estimular nuevos brotes. Con estos cuidados mínimos, vas a tener un árbol que acompaña toda la vida sin pedir casi nada a cambio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este árbol es un compañero ideal para disfrutar del aire libre durante los días más cálidos, ofreciendo sombra estable y un entorno armónico.

El árbol en el que se puede descansar debajo de él: da sombra todo el día y no desprende suciedad

Por Lucas Vasquez
El árbol más noble del jardín conquista la jardinería con sus plantas resistentes.

El árbol perfecto para cualquier casa: da sombra, crece rápido y no rompe el piso

Por Ignacio Alvarado
que plantar y como hacerlo para tener un jardin que cambie de color con las estaciones

Qué plantar y cómo hacerlo para tener un jardín que cambie de color con las estaciones

Por Daniela Leiva
El truco de plomería que evita rebalses en la rejilla durante lluvias fuertes.

El truco casero de los plomeros para evitar que se rebalse la rejilla cuando llueve

Por Ignacio Alvarado