14 de noviembre de 2025 - 10:10

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas resilientes y perseverantes

La psicología del color revela qué tonos transmiten fortaleza y estabilidad emocional. Tres colores que reflejan la esencia de las personas resilientes.

pexels-photo-1393829
Por Andrés Aguilera

La psicología del color demuestra que los tonos no solo influyen en el ánimo, sino también en cómo enfrentamos los desafíos. En investigaciones recientes sobre el impacto del color en la resiliencia y la motivación, los expertos identificaron tres colores asociados con quienes muestran perseverancia, optimismo y capacidad de adaptación ante la adversidad.

El naranja: energía para seguir adelante

-persona-vestida-naranja

El naranja representa vitalidad, entusiasmo y fuerza interior. Desde la psicología positiva, se lo vincula con la capacidad de reinventarse y mantener la motivación incluso en momentos difíciles.

Estudios de la Universidad de Stanford mostraron que los tonos cálidos como el naranja estimulan la liberación de dopamina, ayudando a sostener el ánimo y la resiliencia emocional frente al estrés o la frustración.

El verde bosque: estabilidad y esperanza

diseno-sin-titulo-16

El verde oscuro refleja equilibrio y renovación constante. Se asocia a personas que enfrentan los problemas con calma, sin perder la perspectiva.

En el ámbito terapéutico, se utiliza para reducir la ansiedad y fortalecer el autocontrol. Este color transmite una sensación de esperanza realista, ideal para quienes se recuperan de experiencias difíciles y mantienen una actitud perseverante sin perder sensibilidad.

El gris acero: fortaleza silenciosa

56481-portada-2022-10-24t130128

El gris acero simboliza resistencia, madurez y templanza. En psicología del color, representa la capacidad de mantener la calma en medio del caos.

Las personas resilientes suelen elegir este tono porque proyecta autocontrol y constancia. No busca llamar la atención, pero transmite una presencia sólida y confiable, propia de quienes aprenden de los obstáculos y siguen adelante.

Colores que inspiran superación

Estos tres tonos muestran que la resiliencia también puede expresarse visualmente. Incorporarlos en la ropa o en el entorno ayuda a reforzar la confianza y la motivación interna.

La psicología del color enseña que perseverar no siempre es resistir con fuerza, sino adaptarse con inteligencia emocional para seguir avanzando con propósito.

