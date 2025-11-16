Brasil inauguró la estatua de la Virgen María que supera al Cristo Redentor: revelan su significado

Brasil sumó este fin de semana un nuevo ícono religioso: en Crato, estado de Ceará, miles de personas participaron de la inauguración de la estatua de la Virgen María más grande del mundo, una obra que ya genera impacto por su tamaño y por el papel simbólico que busca ocupar en la región.
El monumento alcanza los 54 metros de altura y supera en dimensiones al Cristo Redentor de Río de Janeiro, que mide 38 metros. La presentación incluyó una misa especial frente a la imagen, seguida por la bendición inaugural y shows de reconocidos artistas del ámbito religioso.
Medios locales informaron que la celebración contó con la presencia de la Hermana Raquel, Patricia y el “padre Fábio de Mello, quien figuró entre las principales atracciones de la noche”. Miles de devotos acudieron desde temprano para asegurar un lugar de privilegio y participar en la jornada.
Relevancia simbólica
Según el Gobierno de Ceará, la nueva estatua de Nuestra Señora de Fátima no solo destaca por su altura, sino también por su relevancia simbólica, al ser “la mayor imagen de la Virgen María en el mundo”, lo que la convierte en un nuevo referente para la fe católica en Brasil.
Durante la ceremonia, la multitud de fieles expresó su emoción y devoción, llenando por completo el espacio alrededor del monumento. Los asistentes “llegaron desde distintos puntos de la región para participar en la inauguración y vivir una jornada marcada por la fe y la música religiosa”.
La atmósfera festiva y espiritual se mantuvo por varias horas, consolidando el evento como un hito para la comunidad local y para el estado de Ceará.
La devoción a la Virgen de Fátima tiene profundas raíces en la región del Cariri, y la construcción de la estatua responde tanto a la tradición religiosa local como al deseo de fortalecer la identidad cultural y espiritual de la zona.
El proyecto fue concebido como una forma de rendir homenaje a la Virgen y de consolidar a Crato como un destino de referencia para los fieles católicos.
Con la inauguración de este monumento, Crato se posiciona como un nuevo epicentro del turismo religioso en Brasil, y se espera que la afluencia de visitantes contribuya a dinamizar la economía local y a fortalecer los lazos de la comunidad con su patrimonio espiritual.