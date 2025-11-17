Un argentino está desaparecido en Chile, tras ser arrastrado por el mar

Un joven de 17 años, de nacionalidad argentina, fue arrastrado por el mar en Chile . El hecho ocurrió este lunes, en la playa Cuatro Esquinas de La Serena, en la región de Coquimbo.

El adolescente, que arribó junto a su familia, ahora se encuentra desaparecido . Mientras se lleva a cabo un procedimiento en el sector, por parte de personal de la Armada, para lograr encontrarlo.

Cerca de las 12.45 horas , un grupo de jóvenes, compuesto por tres hombres y una mujer, se estaban bañando en el mar cuando fueron arrastrados por la corriente . En estas fechas no hay salvavidas en la playa, pero un testigo se dio cuenta de lo ocurrido y prestó ayuda, logrando rescatar a tres de los afectados.

Acto seguido, la Gobernación Marítima dispuso de la nave "Arcángel", en la que subieron a los bañistas rescatados. "Acá La Serena tiene clima especial, y hoy es un día caluroso, por lo cual muchas personas ingresan al mar para refrescarse, pero a la vez hay que tener mucha precaución porque estas no son playas aptas para el baño ", detalló Sergio Órdenes, coordinador de playa y de Salvavidas de La Serena.

Un argentino de 17 años fue arrastrado por el mar y está desaparecido en playa de La Serena

Y añadió: " Seguimos trabajando , tenemos salvavidas voluntarios que han llegado a la búsqueda y tenemos nuestra camioneta municipal haciendo una búsqueda completa de la situación".

Qué dijo el hombre que rescató a tres jóvenes

Según informó el medio chileno Meganoticias, cinco jóvenes -entre 12 y 22 años- fueron arrastrados por el mar. En la escena es importante el rol de Francisco Boldo, un trabajador de la construcción que escuchó unos gritos de auxilio y no dudó en intervenir.

En ese momento, el hombre se trasladaba en su bicicleta por la costanera y pese a no ser salvavidas corrió en rescate de los jóvenes. "Me saqué mi ropa, andaba con short y me fui a salvarlos", contó Francisco a Meganoticias. Previamente, uno de los hermanos, el mayor de 22 años, ya había logrado salir del mar por sus propios medios.

"Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo 'sale para afuera, voy por tus hermanos'", recordó Francisco.

Ciclista salva a cuatro jóvenes que se ahogaban, uno sigue desaparecido

Luego, el trabajador de la construcción nadó 10 metros más adentro y vio a otro niño, de 12 años, flotando. "Lo pesco, le aprieto el pecho, porque estaba flotando encima del agua, él ya había tragado mucha agua, le di reanimación", agregó.

Pero el rescate no terminó ahí. Francisco tomó en sus brazos al menor y después se fue nadando a otro punto, en donde se ubicaba una hermana de los otros adolescentes, quien "también estaba tragando agua". "Me empecé a desesperar, porque me empezaron a hundir y ahí los tuve que apretar, tranquilizarlos y llevármelos, porque había mucho oleaje", relató.

Pese a su esfuerzo, hubo un joven de 17 años a quien no pudo salvar. "En eso veo a otra persona más adentro, que era un hermano mayor. (...) No lo pude (rescatar), se me fue, porque estaba muy adentro y yo ya estaba con los otros. No podía, o si no se me ahogaban todos", expresó.

"Yo solo los salvé. Después llegaron marinos a puro levantarlos para arriba. Esa fue la pega que hicieron. Se demoraron media hora y los arrastraron como 15 metros con una boya que casi los ahogaron de nuevo", criticó.

Por su parte, la Armada de Chile manifestó que "los esfuerzos de búsqueda se mantendrán con los medios dispuestos a los cuales se le sumará un avión de exploración a contar de mañana (martes)".