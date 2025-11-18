Finde largo: tours de compras a Chile y naturaleza pura en Argentina

El penúltimo mes del año nos trae una excelente oportunidad para disfrutar de unos días de descanso y viajar por el país o hacer una escapada a Chile. Es que noviembre nos trae un fin de semana XXL de cuatro días consecutivos de descanso, ideal para viajar, organizar actividades familiares o simplemente cortar la rutina laboral antes del cierre del año.

Finde largo de octubre: destinos imperdibles para viajar en bus y disfrutar de una escapada

Cómo viajar en bus a ver los mejores recitales que se realizarán en octubre en Argentina

Es importante destacar que el cronograma oficial de feriados estableció el traslado del Día de la Soberanía Nacional y la incorporación de un día no laborable turístico, extendiendo el descanso desde el viernes hasta el lunes.

Frente a este fin de semana, empresas como es el caso de Andesmar tiene precios competitivos y además una importante financiación y múltiples formas de pago.

Andesmar tiene precios competitivos y además una importante financiación y múltiples formas de pago.

Viajar en bus sigue siendo una opción muy valiosa en Argentina y Chile por su accesibilidad, economía, comodidad y la oportunidad de disfrutar del viaje por tierra.

Para quienes buscan cambiar de aire y aprovechar el feriado para realizar un tour de compras, la oferta estrella son los paquetes de bus + hotel a Chile.

Santiago de Chile y Viña del Mar son los destinos elegidos para esta escapada binacional, que promete servicios directos, salidas diarias e Internet Satelital para hacer más confortable el traslado.

Chile se consolida como uno de los principales destinos para el turismo de compras entre los argentinos. A lo largo de todo el país, los visitantes encuentran una amplia oferta de productos tecnológicos, ropa, calzado y neumáticos con precios que, en muchos casos, resultan significativamente menores que los del mercado argentino.

Además de los atractivos precios, las playas de Reñaca, Viña del Mar y La Serena también son un gran atractivo para los turistas mendocinos. Sin embargo, el principal motor de estos viajes sigue siendo el ahorro que ofrecen los productos en Chile, con diferencias que en algunos casos superan el 50% en comparación con los precios en Argentina.

Argentina: De las sierras al mar con financiación

Carlos Paz es uno de los destinos preferidos en Córdoba - Gentileza Carlos Paz es uno de los destinos preferidos en Córdoba.

Los destinos dentro de Argentina se presentan como la opción ideal para "desconectar con la naturaleza", abarcando la geografía nacional desde las sierras hasta la costa. Los puntos promocionados incluyen:

Merlo (San Luis) y Córdoba/Carlos Paz : Clásicos de las sierras centrales.

: Clásicos de las sierras centrales. Salta : El encanto histórico y paisajístico del Norte argentino.

: El encanto histórico y paisajístico del Norte argentino. San Rafael : Ideal para quienes buscan naturaleza y aventura en Mendoza.

: Ideal para quienes buscan naturaleza y aventura en Mendoza. Las Grutas: La opción patagónica para anticipar la temporada de playa.

Una opción al alcance de tu bolsillo

En cuanto a las promos bancarias que ofrece Andesmar, los viajeros pueden acceder a significativas promociones de cuotas sin interés y descuentos: