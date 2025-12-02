2 de diciembre de 2025 - 10:58

Un chileno desnudo aterrorizó en la ruta: se lanzó contra los autos y le destrozó el parabrisas a un argentino

El raro episodio ocurrió en una ruta internacional de Chile y obligó a la intervención de Carabineros para frenar al hombre, que se lanzó contra varios vehículos. Fotos y videos sensibles.

Un chileno desnudo atacó autos y le destrozó el parabrisas a un argentino en plena ruta

Por Redacción Policiales

Un episodio tan insólito como peligroso se registró la tarde del pasado jueves en una ruta de Chile, donde un hombre desnudo y alcoholizado detuvo a varios vehículos y le destrozó el parabrisas a un auto con chapa argentina.

El ataque, que se suma a la encerrona del colectivo mendocino en Til Til de la semana pasada, ocurrió en la ruta internacional CH-255, a la altura del kilómetro 58, al norte de Punta Arenas (Región de Magallanes). La vía es una continuación del corredor que enlaza con la Ruta Nacional 3 rumbo a Río Gallegos y que utilizan a diario argentinos y chilenos para conectar Tierra del Fuego con el continente.

https://x.com/LosAndesDiario/status/1995857988209303953

El paisaje quedó completamente alterado por la presencia de un hombre chileno, desnudo, evidentemente ebrio y arrojándose de manera intempestiva frente a los vehículos en movimiento.

Los primeros reportes provinieron de automovilistas que, sorprendidos por la escena, se vieron obligados a frenar de manera brusca para evitar embestirlo.

Según los testimonios, el individuo irrumpía en la calzada sin ningún tipo de control, representando un riesgo extremo tanto para él como para quienes transitaban por este corredor binacional.

Chileno desnudo ataca a autos en la ruta: quedó detenido por desorden público y daños

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, reforzaron lo sucedido: el hombre caminando desnudo en plena ruta, saltando sobre un vehículo y hasta intentando sujetarse de la puerta de un camión en movimiento. Todo en un sector conocido por sus bajas temperaturas y viento intenso.

La situación escaló cuando el sujeto arrojó una piedra contra un automóvil argentino, provocando la rotura del parabrisas. Por supuesto, el ataque derivó inmediatamente en imputaciones por daños a la propiedad.

Ante las múltiples llamadas al 133 y al 911, Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond acudió al lugar y logró interceptarlo a pocos kilómetros del punto inicial.

Los funcionarios señalaron que el hombre, de unos 50 años, se encontraba sumamente agresivo y fuera de control debido a su avanzado estado etílico.

“El comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente”, afirmaron desde Carabineros, destacando la gravedad del peligro generado en una ruta internacional con flujo constante de vehículos argentinos.

El hombre fue reducido y trasladado primero a la unidad policial más cercana, y luego derivado a Punta Arenas para constatar lesiones. Permanece detenido por los delitos de desórdenes públicos y daños materiales, a la espera de la audiencia judicial correspondiente.

