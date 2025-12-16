16 de diciembre de 2025 - 19:05

Una policía quedó encajada con el auto en un lugar hostil, salió en busca de ayuda y desapareció

La desaparición ocurrió en Chubut, cuando viajaba con su compañera a relevar un turno de guardia. La joven de 25 años es buscada desde el viernes.

Continúa el intenso operativo en la localidad de Sarmiento, Chubut.

Continúa el intenso operativo en la localidad de Sarmiento, Chubut.

Foto:

La Informativa
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La desaparición de una joven policía mantiene en alerta a Chubut desde el viernes, cuando salió a pedir ayuda luego de que el auto en el viajaba quedara encajado y nunca regresó. Desde entonces, se desplegó un intenso operativo de búsqueda en una zona compleja.

Leé además

La policía hot suspendida de sus funciones denunció persecución y mencionó casos de coimas dentro de la Policía.

Exoneraron a la policía que hacía videos eróticos con el uniforme en redes sociales

Por Redacción Policiales
Un policía de Nueva York salvó a una bebé

Un policía de Nueva York se convirtió en héroe tras salvar la vida de un bebé que se ahogaba

Por Redacción Mundo

María José San Martín, una oficial de la Policía de Chubut de 25 años, fue vista por última vez el 12 de diciembre cuando se dirigía junto a una compañera de la fuerza a relevar un turno de guardia en una empresa ubicada en el sector norte del lago Colhué Huapi, cerca de la localidad de Sarmiento.

Cómo desapareció la policía de 25 años

Durante el trayecto, el auto en el que viajaban quedó atrapado en la arena. Ante esto, la víctima se bajó del auto para buscar señal de celular y pedir ayuda, pero nunca volvió. Luego, al advertir que no habían llegado al destino dado, se activó un operativo de auxilio.

Ya de madrugada, los rescatistas encontraron el auto encajado en medio del terreno arenoso. En el interior estaba solo la compañera de la joven policía, quien relató lo sucedido y confirmó que María José había salido a buscar ayuda.

El área donde apareció el vehículo es considerada de muy difícil acceso, informó TN. Se trata de un sector sin señalización ni cobertura de telefonía, con fuertes vientos, extensos bancos de arena y visibilidad reducida.

Según la construcción policial, el camino quedó prácticamente borrado por la arena volada y el viento, lo que obligó a las ocupantes del auto a continuar a pie en busca de ayuda. Ahora, la familia de María José pidió una cadena de oración y renovó el pedido para dar con su paradero.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Murió un policía retirado tras descompensarse mientras hacía ciclismo en Medrano.

Murió un policía retirado tras descompensarse mientras hacía ciclismo en Medrano

Por Enrique Pfaab
Un policía chocó contra el sifón de un canal de riego y la alcoholemia dio positiva. (Los Andes)

Un policía chocó contra el sifón de un canal de riego y la alcoholemia dio positiva

Por Enrique Pfaab
La Quinta de Olivos.

Encontraron una carta del soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y se refuerza la principal hipótesis

Por Redacción Policiales
El hombre de 31 años presentó un pasaporte falso e intentó evadir controles en el aeropuerto de Ezeiza 

Un ciudadano chileno intentó ingresar a Argentina con pasaporte falso y simuló un desmayo en Ezeiza

Por Redacción Policiales