Una policía quedó encajada con el auto en un lugar hostil, salió en busca de ayuda y desapareció

La desaparición ocurrió en Chubut, cuando viajaba con su compañera a relevar un turno de guardia. La joven de 25 años es buscada desde el viernes.

La desaparición de una joven policía mantiene en alerta a Chubut desde el viernes, cuando salió a pedir ayuda luego de que el auto en el viajaba quedara encajado y nunca regresó. Desde entonces, se desplegó un intenso operativo de búsqueda en una zona compleja.

María José San Martín, una oficial de la Policía de Chubut de 25 años, fue vista por última vez el 12 de diciembre cuando se dirigía junto a una compañera de la fuerza a relevar un turno de guardia en una empresa ubicada en el sector norte del lago Colhué Huapi, cerca de la localidad de Sarmiento.

Cómo desapareció la policía de 25 años Durante el trayecto, el auto en el que viajaban quedó atrapado en la arena. Ante esto, la víctima se bajó del auto para buscar señal de celular y pedir ayuda, pero nunca volvió. Luego, al advertir que no habían llegado al destino dado, se activó un operativo de auxilio.

Ya de madrugada, los rescatistas encontraron el auto encajado en medio del terreno arenoso. En el interior estaba solo la compañera de la joven policía, quien relató lo sucedido y confirmó que María José había salido a buscar ayuda.

El área donde apareció el vehículo es considerada de muy difícil acceso, informó TN. Se trata de un sector sin señalización ni cobertura de telefonía, con fuertes vientos, extensos bancos de arena y visibilidad reducida.

Según la construcción policial, el camino quedó prácticamente borrado por la arena volada y el viento, lo que obligó a las ocupantes del auto a continuar a pie en busca de ayuda. Ahora, la familia de María José pidió una cadena de oración y renovó el pedido para dar con su paradero.