Mastantuono fue determinante en el segundo tiempo del Real Madrid frente a Levante

El ingreso de Franco Mastantuono revitalizó al Real Madrid en el complemento con asistencias, un remate al travesaño y protagonismo en una victoria necesaria en el Bernabéu.

El ex River ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al partido. 

Real Madrid encontró alivio en la Liga y logró cortar una racha de resultados adversos con una victoria clave en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco superó 2-0 a Levante por la 20ª fecha del campeonato español, con goles de Kylian Mbappé, de penal, y Raúl Asencio, en un partido que también dejó señales positivas desde lo futbolístico, especialmente por el aporte del argentino Franco Mastantuono en el segundo tiempo.

El triunfo llegó en un contexto sensible para el club, marcado por la eliminación en la Copa del Rey ante Albacete y por el reciente cambio de entrenador tras la salida de Xabi Alonso. En ese escenario, Álvaro Arbeloa tomó una decisión clave en el entretiempo: con el marcador todavía en cero y un clima tenso en las tribunas, mandó a la cancha a Mastantuono y a Arda Güler en busca de mayor dinamismo ofensivo.

Mastantuono cambió el rumbo del partido

El joven argentino, de 18 años, se ubicó mayormente sobre la banda derecha y tuvo un ingreso activo. Su participación coincidió con el mejor tramo del Real Madrid, que logró destrabar el partido a partir de un penal sancionado sobre Mbappé. El francés se hizo cargo de la ejecución y abrió el marcador, antes de que Asencio ampliara la diferencia con un certero cabezazo tras un córner ejecutado por Güler.

Más allá del resultado, Mastantuono fue protagonista en dos acciones que pudieron haber estirado la ventaja. Primero, con un preciso pase filtrado para Mbappé que terminó en una buena respuesta del arquero Mathew Ryan, y luego con un remate de zurda desde afuera del área que se estrelló en el travesaño, dejando al Bernabéu al borde del festejo.

Real Madrid recupera confianza con una victoria importante

Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene como escolta de Barcelona en la Liga de España, con 48 puntos contra 49 del líder, que aún debe disputar su compromiso de la fecha. El resultado le permitió al conjunto de Arbeloa recuperar confianza de cara a un calendario exigente.

El próximo desafío será internacional: el martes 20 de enero recibirá a Mónaco por la 7ª fecha de la fase de grupos de la Champions League. El equipo blanco se encuentra séptimo, dentro de los puestos de clasificación directa a octavos de final, aunque con margen reducido y riesgo de caer en la zona de playoffs.

En lo individual, Mastantuono continúa sumando rodaje en su primera temporada en el club. Ante Levante alcanzó su 19ª presentación con la camiseta del Real Madrid desde su llegada a mediados de 2025. Si bien alternó titularidades y suplencias, el cuerpo técnico valora su evolución tras superar una pubalgia que lo mantuvo alejado de las canchas durante parte de noviembre. Su actuación volvió a dejar indicios de un crecimiento sostenido en un contexto de alta exigencia.

