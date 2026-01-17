Mastantuono fue determinante en el segundo tiempo del Real Madrid frente a Levante

El ingreso de Franco Mastantuono revitalizó al Real Madri d en el complemento con asistencias, un remate al travesaño y protagonismo en una victoria necesaria en el Bernabéu.

El ex River ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al partido.

Real Madrid encontró alivio en la Liga y logró cortar una racha de resultados adversos con una victoria clave en el Santiago Bernabéu. El equipo blanco superó 2-0 a Levante por la 20ª fecha del campeonato español, con goles de Kylian Mbappé, de penal, y Raúl Asencio, en un partido que también dejó señales positivas desde lo futbolístico, especialmente por el aporte del argentino Franco Mastantuono en el segundo tiempo.

El triunfo llegó en un contexto sensible para el club, marcado por la eliminación en la Copa del Rey ante Albacete y por el reciente cambio de entrenador tras la salida de Xabi Alonso. En ese escenario, Álvaro Arbeloa tomó una decisión clave en el entretiempo: con el marcador todavía en cero y un clima tenso en las tribunas, mandó a la cancha a Mastantuono y a Arda Güler en busca de mayor dinamismo ofensivo.

¡ERA UN GOLAZO, MASTAN! Disparo desde afuera del área y TRAVESAÑO de Franco Mastantuono en el triunfo de Real Madrid sobre Levante... ¡CASI CASI! pic.twitter.com/dPEBWdUYNC — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026 Mastantuono cambió el rumbo del partido El joven argentino, de 18 años, se ubicó mayormente sobre la banda derecha y tuvo un ingreso activo. Su participación coincidió con el mejor tramo del Real Madrid, que logró destrabar el partido a partir de un penal sancionado sobre Mbappé. El francés se hizo cargo de la ejecución y abrió el marcador, antes de que Asencio ampliara la diferencia con un certero cabezazo tras un córner ejecutado por Güler.

image Real Madrid vs Levante Gentileza. ¡UFF, QUÉ CABEZAZO! Arda Guler mandó un centro perfecto y Raúl Asencio conectó de gran manera para el 2-0 de Real Madrid sobre Levante. pic.twitter.com/gTonyVOFAT — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026 Más allá del resultado, Mastantuono fue protagonista en dos acciones que pudieron haber estirado la ventaja. Primero, con un preciso pase filtrado para Mbappé que terminó en una buena respuesta del arquero Mathew Ryan, y luego con un remate de zurda desde afuera del área que se estrelló en el travesaño, dejando al Bernabéu al borde del festejo.

Real Madrid recupera confianza con una victoria importante Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene como escolta de Barcelona en la Liga de España, con 48 puntos contra 49 del líder, que aún debe disputar su compromiso de la fecha. El resultado le permitió al conjunto de Arbeloa recuperar confianza de cara a un calendario exigente.