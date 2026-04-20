20 de abril de 2026 - 23:57

Investigación en la AFA: apartaron al juez que debía resolver la detención de Tapia y Toviggino

La decisión se tomó tras cuestionamientos sobre su imparcialidad por un presunto vínculo comercial con el entorno de los investigados.

Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino. (archivo)

Apartaron al juez que debía definir el pedido de detención contra Tapia y Toviggino. (archivo)

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Cámara Federal de Tucumán resolvió apartar al juez Sebastián Argibay de la causa en la que se analiza el pedido de detención del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino. La medidda introduce un nuevo giro en el expediente.

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El magistrado debía pronunciarse sobre el planteo impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, quien solicitó las detenciones en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de activos.

Cuestionamientos por imparcialidad

El apartamiento se produjo en medio de dudas sobre la imparcialidad del juez, vinculadas a un supuesto lazo comercial con el entorno de Toviggino. La sospecha gira en torno a la venta de una finca que habría sido escriturada por debajo de su valor de mercado.

Según trascendió, la operación habría involucrado a familiares directos de ambas partes, entre ellos una hija del magistrado y un hermano del dirigente, lo que motivó la recusación.

El juez Sebastián Argibay
El juez Sebasti&aacute;n Argibay. (archivo)

El juez Sebastián Argibay. (archivo)

Fuentes judiciales señalaron que la decisión ya estaba tomada y que su formalización sería publicada en el sistema oficial Lex 100. “Mañana seguramente saldrá publicada la aceptación en el Lex 100, la plataforma de la Justicia Federal donde se firman las resoluciones oficiales. La decisión ya fue tomada”, detalló un camarista.

Una causa compleja y sin definiciones

El expediente investiga posibles maniobras vinculadas al manejo de fondos de la AFA, con foco en una red de empresas y bienes presuntamente relacionados con Toviggino y su entorno. En este contexto, el fiscal solicitó la detención de ambos dirigentes al considerar que podrían entorpecer la investigación o fugarse, aunque esa definición aún no fue resuelta.

La causa también enfrenta un conflicto de competencia entre tribunales federales, lo que agrega complejidad y demora en las decisiones clave. Con este escenario, el apartamiento de Argibay retrasa la resolución sobre las detenciones y reconfigura el proceso judicial en una investigación que continúa en desarrollo.

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