Piden detener a "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero

La solicitud fue realizada por un fiscal federal de Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo el tesorero de la AFA.

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad y su hombre de confianza, el santiagueño Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

Se trata de un expediente que se inició en la provincia norteña en diciembre pasado. Quien solicitó las detenciones fue el fiscal Pedro Simón, quien pidió también otras indagatorias. Así, los dos quedaron imputados en una nueva causa penal que se sumó a las ya abiertas en diferentes jurisdicciones.

Se trata de más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino, entre las que se encuentran los dueños de la fastuosa quinta bonaerense que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.

Chiqui Tapia "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA

En tanto, dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA (TourProdEnter) para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.