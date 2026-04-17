17 de abril de 2026 - 13:16

Piden detener a "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero

La solicitud fue realizada por un fiscal federal de Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo el tesorero de la AFA.

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino&nbsp;

"Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino 

Foto:

Archivo
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad y su hombre de confianza, el santiagueño Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

Leé además

El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a Chiqui Tapia.

Ordenaron 10 allanamientos en clubes de fútbol por la causa que apunta a la AFA y Sur Finanzas
Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA. 

La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país: ¿podrá estar en el Mundial 2026?

Se trata de un expediente que se inició en la provincia norteña en diciembre pasado. Quien solicitó las detenciones fue el fiscal Pedro Simón, quien pidió también otras indagatorias. Así, los dos quedaron imputados en una nueva causa penal que se sumó a las ya abiertas en diferentes jurisdicciones.

Se trata de más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino, entre las que se encuentran los dueños de la fastuosa quinta bonaerense que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.

Chiqui Tapia

"Chiqui" Tapia, presidente de la AFA

En tanto, dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA (TourProdEnter) para que recaude su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registran actividad comercial.

Tapia y Toviggino ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado.

De acuerdo a la imputación, Tapia, en su carácter de presidente de la AFA, habría permitido maniobras en la administración de fondos mediante transferencias hacia empresas vinculadas a su mano derecha.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El equipo dirigido por Diego Placente pasó a la fina del Sudamericano y definirá el título frente a Colombia. 

La Selección Argentina Sub17 se metió en la final del Sudamericano al eliminar a Ecuador

Por Redacción Deportes
Marcos Rojo recibió una fuerta sanción desde el Tribunal de Disciplina de la AFA y se perderá lo que resta del torneo. En la academia tiene contrato hasta junio de este año

Marcos Rojo recibió una fuerte sanción y complica su continuidad en Racing

Por Redacción Deportes
La delegación mendocina que participará desde este viernes en el Argentino de Ruta, que se disputará en Río Cuarto, está integrada por 16 pedalistas. 

La Selección Mendocina de ciclismo apuesta fuerte en el Argentino de Ruta en Río Cuarto

Por Sergio Faria
Hockey Césped. Las chicas de la primera de Maristas de la ciudad de San Rafael, que disputan el torneo regional A en Mendoza.

Nueve clubes Mendocinos van por el Oro