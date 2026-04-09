Causa AFA: el fiscal pidió agravar el procesamiento contra "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino.

La situación judicial de Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y el tesorero Pablo Toviggino vuelve a complicarse luego de que el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial pidiera agravar el procesamiento en la causa por la apropiación indebida de impuestos y aportes.

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Según informó Clarín, la fiscalía apeló al procesamiento del juez Diego Amarante para que la acusación también incluyera la retención indebida de los ingresos por patrocinio oficial de publicidad de los clubes del fútbol argentino. El pedido de agravamiento también incluye al gerente general de la AFA , Gustavo Lorenzo, el secretario general, Cristian Malaspina , y el ex secretario general Víctor Blanco .

A su vez, los equipos de defensas de los acusados apelaron para que la Cámara en lo Penal Económico revoque los procesamientos . Cabe recordar los dirigentes fueron procesados por "el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social" por más de 19.300 millones de pesos .

En la resolución el magistrado sostuvo: "Pusieron en práctica un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros como consecuencia de ese incumplimiento".

Si bien, el fiscal no objetó el procesamiento, en su apelación planteó que ocurrió un "análisis fragmentado de la maniobra investigada descartando indebidamente sucesos que integran una única unidad antijurídica".

AFA Piden agravar el procesamiento de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

Allí, Nievas Rial precisó que dentro de la retención delos aportes de la seguridad social que hace la AFA está en concepto del patrocinio con fines publicitarios sobre el que se aplica una retención del 7,50% para los clubes.

Este agravamiento no es solo nominal: de ser aceptado por la Cámara, los montos de los embargos deberían incrementarse. Actualmente, para Tapia y Toviggino, la cifra se fijó en $350 millones cada uno.

El procesamiento agravado del fiscal ya había sido analizado

En la causa, esto último fue parte de la acusación, pero el juez lo excluyó porque "no se verifica que la Asociación del Fútbol Argentino haya actuado como agente de retención o percepción de esos ingresos y que ha expedido los respectivos certificados de retención por dicho subconcepto". Por su parte, el fiscal sostiene que la retención de la publicidad forma parte del régimen de aportes de la seguridad social y, por lo tanto, debe estar incluido en el procesamiento.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de AFA en la puerta de tribunales. Gentileza / Infobae

"El agravio entonces no se dirige a la existencia del procesamiento sino a su indebida restricción por el análisis fragmentario de la maniobra, ya que, por la propia naturaleza de la figura, exige una valoración integral", señaló.

Ahora, la Cámara integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio deberá resolver ahora dos cuestiones: el pedido de la fiscalía para agravar la acusación y el pedido de las defensas para revocar los procesamientos.