8 de abril de 2026 - 22:21

Vuelven los visitantes: la AFA lanza una prueba piloto en el ascenso

La medida se implementará en partidos puntuales del ascenso con fuertes operativos de seguridad.

La AFA prueba el regreso del público visitante en la Primera Nacional.

La AFA prueba el regreso del público visitante en la Primera Nacional.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la implementación de una prueba piloto para el regreso del público visitante en el fútbol de ascenso, una medida que busca avanzar hacia la normalización de la presencia de ambas hinchadas en los estadios.

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La iniciativa se aplicará en partidos seleccionados de la Primera Nacional, donde volverán a convivir las dos parcialidades en las tribunas, algo que no ocurre de forma regular desde hace más de diez años.

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Los partidos elegidos para la prueba

Los encuentros designados para esta experiencia serán:

  • Quilmes vs. Nueva Chicago
  • Colegiales vs. Temperley

Ambos se disputarán en el marco de la décima fecha del campeonato. La implementación estará acompañada por un fuerte operativo de seguridad, en coordinación con autoridades de la provincia de Buenos Aires.

El objetivo es evaluar el funcionamiento del sistema y determinar si es posible extender la medida a otros partidos del ascenso y, eventualmente, a otras categorías. Desde la AFA remarcaron que el éxito de la prueba dependerá en gran medida del comportamiento de los hinchas, y convocaron a vivir los encuentros “como una fiesta del deporte”.

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