Vuelven los visitantes: la AFA lanza una prueba piloto en el ascenso

La medida se implementará en partidos puntuales del ascenso con fuertes operativos de seguridad.

La AFA prueba el regreso del público visitante en la Primera Nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la implementación de una prueba piloto para el regreso del público visitante en el fútbol de ascenso, una medida que busca avanzar hacia la normalización de la presencia de ambas hinchadas en los estadios.

La iniciativa se aplicará en partidos seleccionados de la Primera Nacional, donde volverán a convivir las dos parcialidades en las tribunas, algo que no ocurre de forma regular desde hace más de diez años.

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La AFA informa que los partidos correspondientes a la fecha 10 entre Quilmes-Nueva Chicago y Colegiales-Temperley, tendrán parcialidad visitante a modo de prueba piloto.



https://t.co/8Vs33pj2s0 pic.twitter.com/zzqoQ2fckg — AFA (@afa) April 8, 2026 Los partidos elegidos para la prueba Los encuentros designados para esta experiencia serán:

Quilmes vs. Nueva Chicago

Colegiales vs. Temperley Ambos se disputarán en el marco de la décima fecha del campeonato. La implementación estará acompañada por un fuerte operativo de seguridad, en coordinación con autoridades de la provincia de Buenos Aires.