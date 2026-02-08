8 de febrero de 2026 - 17:52

El Manchester City se lo dio vuelta al Liverpool y sigue prendido en la pelea por la Premier League

Manchester City venció 2-1 al Liverpool en tiempo de descuento, con un final lleno de polémica, una atajada clave y un gol anulado por VAR.

Triunfo agónico del Manchester city en Anfield.

Triunfo agónico del Manchester city en Anfield.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En un duelo vibrante de la Premier League disputado en Anfield, Manchester City consiguió una victoria agónica 2-1 ante el Liverpool que lo mantiene en la pelea por el título. El partido, correspondiente a la jornada 25, fue una montaña rusa de emociones, con un marcador que cambió en los últimos minutos y un cierre cargado de dramatismo.

Leé además

Cuti Romero disparó contra la dirigencia del Tottenham.

Cuti Romero rompió el silencio y explotó contra la dirigencia del Tottenham Hotspur: "¡Vergonzoso!"

Por Francisco Moreno
El arquero argentino fue figura en el empate de los Villanos.

Las manos de Dibu Martínez mantienen en carrera al Aston Villa

Por Redacción Deportes

El partido permaneció igualado hasta el minuto 74, cuando Dominik Szoboszlai adelantó al Liverpool con un impactante tiro libre centralizado y de larga distancia. El remate se desvió hacia el palo derecho y superó al arquero, desatando la celebración en el estadio.

Embed

Sin embargo, la respuesta del City llegó rápido: Bernardo Silva igualó cerca del final tras una jugada iniciada por Erling Haaland, reavivando las esperanzas del conjunto visitante.

Ya en tiempo adicional, la acción definitoria llegó cuando el árbitro señaló penal tras una falta de Alisson sobre Matheus Nunes, y el noruego Haaland no falló desde los once metros, firmando así el 2-1 definitivo para los de Pep Guardiola.

Embed

Alexis no pudo darle el empate agónico al Liverpool sobre el final

El desenlace no estuvo exento de controversia: tras el penal, Liverpool tuvo una chance clara con un remate de Alexis Mac Allister que Gianluigi Donnarumma desvió de manera espectacular, evitando el empate sobre el final. Además, un tanto posterior de Rayan Cherki desde el campo fue anulado por VAR debido a una infracción previa y la expulsión de Szoboszlai en la misma jugada.

Con este triunfo, City reduce la distancia con el líder de la liga,el Arsenal, a unos seis puntos a falta de varias jornadas por jugar, consolidando su candidatura al título pese a un inicio complicado fuera de casa.

Embed
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El destino del astro portugués sigue siendo un gran interrogante.

Los 5 clubes que se pelean por Cristiano Ronaldo en medio de su crisis con Arabia Saudita

Por Redacción Deportes
Lautaro Martínez logro su decimotercer grito en la actual Serie A.

Lautaro Martínez convirtió nuevamente y el Inter se afianza en la cima

Por Redacción Deportes
El Pity en medio de las críticas por parte de los hinchas de River.

Del homenaje por parte de River a la indignación de los hinchas contra el Pity Martínez

Por Redacción Deportes
Román Burruchaga.

Amenazaron de muerte a un tenista argentino: "Hoy tenés que perder contra el chino"

Por Redacción Deportes