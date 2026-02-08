El Manchester City se lo dio vuelta al Liverpool y sigue prendido en la pelea por la Premier League

Manchester City venció 2-1 al Liverpool en tiempo de descuento, con un final lleno de polémica, una atajada clave y un gol anulado por VAR.

En un duelo vibrante de la Premier League disputado en Anfield, Manchester City consiguió una victoria agónica 2-1 ante el Liverpool que lo mantiene en la pelea por el título. El partido, correspondiente a la jornada 25, fue una montaña rusa de emociones, con un marcador que cambió en los últimos minutos y un cierre cargado de dramatismo.

El partido permaneció igualado hasta el minuto 74, cuando Dominik Szoboszlai adelantó al Liverpool con un impactante tiro libre centralizado y de larga distancia. El remate se desvió hacia el palo derecho y superó al arquero, desatando la celebración en el estadio.

¡¡AY DIOS MIOOO, GOLAZO INFERNAL DEL LIVERPOOL!! TIRO LIBRE IMPRESIONANTE DE SZOBOSZLAI PARA MARCAR EL 1-0 DE LOS REDS ANTE CITY EN ANFIELD.



Sin embargo, la respuesta del City llegó rápido: Bernardo Silva igualó cerca del final tras una jugada iniciada por Erling Haaland, reavivando las esperanzas del conjunto visitante.

Ya en tiempo adicional, la acción definitoria llegó cuando el árbitro señaló penal tras una falta de Alisson sobre Matheus Nunes, y el noruego Haaland no falló desde los once metros, firmando así el 2-1 definitivo para los de Pep Guardiola.

¡DELIRIO CIUDADANO EN ANFIELD! HAALAND TIRÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DEL CITY ANTE LIVERPOOL.



El desenlace no estuvo exento de controversia: tras el penal, Liverpool tuvo una chance clara con un remate de Alexis Mac Allister que Gianluigi Donnarumma desvió de manera espectacular, evitando el empate sobre el final. Además, un tanto posterior de Rayan Cherki desde el campo fue anulado por VAR debido a una infracción previa y la expulsión de Szoboszlai en la misma jugada.