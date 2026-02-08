Tenis: Los posibles rivales de Argentina en el repechaje para no descender en Copa Davis

La selección de Tenis capitaneada por Javier Frana deberán jugar esta instancia de repesca en setiembre

Tenis. Argentina cayó este domingo por 3-2 ante Corea del Sur, por la primera fase, por lo que deberá disputar un repechaje en septiembre para no descender. El último rival no tenía jugadores dentro del Top 100, lo que enfureció a los seguidores. Aunque de los doce posibles rivales solo Suiza y Polonia se muestran como más complejos.

La serie había comenzado con el pie derecho para la Argentina gracias al triunfo de Thiago Tirante ante Hyeon Chung, aunque Soon-Woo Kwon consiguió el 1-1 al superar a Marco Trungelliti.

El equipo capitaneado por Javier Frana se volvió a poner en ventaja luego de la victoria de Guido Andreozzi y Federico Gómez en el dobles. Sin embargo, finalmente Corea del Sur se quedó con el triunfo y la clasificación a la próxima instancia producto de los triunfos de Kwon y Chung ante Tirante y Trungelliti, respectivamente.

¿Qué viene para Argentina? En el repechaje, que se llevará a cabo en septiembre, la Argentina buscará mantener la categoría y ya se conoce cuáles podrían ser sus rivales.