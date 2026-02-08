Argentina quedó eliminada en la Copa Davis: cayó 3-2 ante Corea del Sur y deberá pelear por no descender

La Selección Argentina de tenis sufrió un duro revés en la Copa Davis al perder por 3-2 ante Corea del Sur como visitante y quedó obligada a disputar un repechaje para no descender. La serie, disputada en superficie rápida en Busan, dejó una sensación amarga por el desarrollo: el equipo nacional estuvo en ventaja, pero no cerró la eliminatoria.

El conjunto capitaneado por Javier Frana afrontó la serie con un plantel condicionado por ausencias importantes, lo que obligó a reorganizar la estrategia desde el inicio. Aun así, Argentina logró mantenerse competitiva hasta el último partido , aunque sin el desenlace esperado.

Tras los primeros cruces individuales, la serie llegó igualada al partido de dobles, donde Guido Andreozzi y Federico Gómez lograron una victoria clave ante la dupla local. El triunfo argentino colocó al equipo 2-1 arriba y abrió una oportunidad concreta de clasificación que parecía al alcance.

Ese punto fue uno de los momentos más altos del fin de semana para Argentina , no solo por el resultado, sino también por el contexto: ambos jugadores respondieron en un escenario adverso y sostuvieron la presión de jugar fuera de casa.

El domingo, sin embargo, Corea del Sur logró revertir la historia. En el cuarto punto, Thiago Tirante cayó en un partido parejo que se definió por detalles, lo que permitió a los locales igualar la serie 2-2. Con el envión anímico a favor, el equipo asiático se quedó luego con el quinto y decisivo encuentro, sellando la eliminación argentina.

La incapacidad para cerrar la serie cuando estuvo en ventaja fue el factor determinante del desenlace. Argentina no logró sostener el impulso del dobles y terminó pagando caro cada error en los momentos decisivos.

Embed ¡El punto de la clasificación para Corea! ⚡



Ganaron sus dos partidos individuales del día y remontaron un 1-2 #CopaDavis pic.twitter.com/VDKg79PFE1 — Copa Davis (@CopaDavis) February 8, 2026

Qué implica esta derrota para Argentina

Con este resultado, Argentina deberá disputar un repechaje en septiembre para conservar su lugar en la categoría y evitar el descenso al Grupo Mundial I. Será una serie clave para el futuro inmediato del equipo en la Copa Davis, ya que una nueva caída complicaría seriamente su camino en la competencia.

El repechaje se jugará a serie única y el rival se definirá más adelante, pero el margen de error será mínimo. El desafío no solo será deportivo, sino también de planificación, con la necesidad de contar con un equipo más completo y competitivo.

La derrota en Corea dejó una advertencia clara: en la Copa Davis no alcanza con competir, hay que cerrar las series. Argentina estuvo cerca, pero volvió con las manos vacías y la obligación de jugarse todo en la próxima ventana.