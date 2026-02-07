7 de febrero de 2026 - 17:36

Copa Davis: Argentina mantiene la esperanza para la definición

El conjunto nacional de Tenis iguala 1 a 1 en la serie con Corea del Sur, y en la madrugada de este domingo se jugará su pase.

Argentina busca clasificar a la siguiente instancia de la Copa Davis

Foto:

AAT
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La jornada de este sábado fue agridulce para el cuadro nacional. Todo comenzó con la victoria 2-6, 7-5 y 7-6 de Thiago Tirante sobre Hyeon Chung, que aseguró el primer punto. Pero en el segundo duelo el que venció fue el asiático Soon-Won Kwoon, que barrió en dos sets corrido (7-6 y 6-2) a Marco Trungelliti.

Javier Frana mantiene la esperanza en su equipo:

image

A pesar del traspié, el capitán del elenco argentino Javier Frana se fue contento con el rendimiento de ambos singlistas. “Me voy conforme con lo que mostró el equipo en este primer día. Thiago Tirante jugó un gran partido y su rival, también. Hubo momentos de ritmo y nivel muy altos. Marco Trungelliti sufrió porque su rival le tiró la cancha en contra en momentos clave del partido”, expresó al respecto de lo que observó.

Para Frana, parte de la conformidad se da por el buen manejo mental de los diversos momentos. “Estoy contento porque lo de hoy era un desafío aparte, se trataba de ver cómo nos controlábamos psicológicamente, y cada uno de los chicos hizo los méritos suficientes”, opinó.

De cara a lo que viene, Javier Frana confía en que mantener la intensidad será la llave para quebrar al duro Corea del Sur. “En los partidos que nos quedan en esta serie, la postura tiene que ser la misma más allá del score. Eso es lo que siempre les dije a los jugadores: con el resultado 2-0, 0-2 o 1-1, iba a seguir faltando un montón”, vaticinó.

La madrugada de este domingo será apasionante para los amantes del Tenis, ya que allí se definirá que equipo seguirá en carrera en la competición más importante a nivel selecciones del mundo.

Los partidos de este domingo de Copa Davis:

  • Guido Andreozzi / Federico Gómez vs. Jisung Nam / Ulsung Park. 01:00 hora de Argentina
  • Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon. 2:30 horas de Argentina
  • Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung. 4:00 horas de Argentina
